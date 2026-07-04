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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 13º
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Policiales

Detuvieron en la autopista a un joven con pedido de captura por un robo agravado

El acusado, de 19 años y conocido con el alias de "Hueso", fue interceptado durante un procedimiento policial. Tenía una orden de detención vigente por una causa vinculada al robo en un corralón.

Hoy 16:55
Detenido

Un joven de 19 años, que era buscado por la Justicia santiagueña, fue detenido durante la noche del viernes en la autopista que conecta Santiago del Estero con La Banda, luego de que un control policial permitiera establecer que sobre él pesaba un pedido de detención vigente por una causa de robo agravado.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 21.23, cuando efectivos de la División Prevención N° 4 acudieron a la garita de Las Torres I, tras recibir un aviso sobre un incidente registrado en el carril con sentido Santiago-La Banda.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al sospechoso de 19 años, conocido con el alias de "Hueso".

Al verificar sus antecedentes mediante el Sistema Integrado de Comunicación Federal (SICOF), los efectivos constataron que el joven tenía un pedido de detención activo en el marco de una investigación por robo agravado por escalamiento.

La causa está vinculada al robo perpetrado en un corralón ubicado sobre avenida 25 de Mayo, y la orden judicial había sido emitida el 19 de enero de 2026. La investigación es dirigida por la fiscal Cecilia Pacheco.

Tras confirmarse la vigencia del requerimiento judicial, el jefe de la Comisaría Comunitaria N° 12, comisario Carlos Palavecino, se presentó en el lugar y ordenó el traslado del acusado a la dependencia policial.

El joven quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en el marco de la causa que se le sigue por robo agravado.

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