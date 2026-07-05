Por qué tu heladera puede oler mal y cómo puedes remediarlo

Los olores desagradables en las heladeras son un problema común que afecta a muchas personas, especialmente en Argentina. Conocer las causas y cómo solucionarlas puede mejorar la experiencia en la cocina.

Hoy 06:12

Los olores en la heladera son un problema que puede surgir en cualquier hogar y afectan la calidad de los alimentos almacenados. Según un estudio de la Asociación de Consumidores de Argentina, más del 30% de los hogares reportan este inconveniente al menos una vez al año.

Una de las causas más comunes de los malos olores es la acumulación de alimentos en mal estado. Es fundamental revisar regularmente los productos almacenados y deshacerse de aquellos que hayan pasado su fecha de vencimiento.

Además de los alimentos, los derrames de líquidos pueden contribuir significativamente a los olores desagradables. Limpiar cualquier derrame de forma inmediata ayuda a prevenir que se adhiera a las superficies internas de la heladera, generando un ambiente propenso a los olores indeseados.

Los filtros de aire y los desodorantes para heladeras son herramientas útiles. Sin embargo, es importante recordar que un mantenimiento regular es la clave para evitar que estos olores se conviertan en un problema recurrente. Limpiar la heladera cada seis meses es recomendable.

Si los olores persisten, podría ser necesario revisar el sistema de refrigeración. Un fallo en el sistema puede permitir que los alimentos se deterioren más rápidamente, generando malos olores. Consultar a un técnico especializado puede ser la mejor opción en estos casos.

Para eliminar los olores, muchos sugieren el uso de bicarbonato de sodio. Colocar un recipiente abierto con bicarbonato dentro de la heladera puede ayudar a absorber los olores. Este método es simple y efectivo, y ha sido utilizado durante décadas en muchos hogares.

No olvides que la organización también juega un papel importante. Almacenar los alimentos en envases herméticos puede evitar que los olores se mezclen y se transmitan entre los distintos productos. Una heladera bien organizada no solo huele mejor, sino que también es más eficiente.