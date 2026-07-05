Mauro Icardi y Yanina Latorre intensifican su conflicto en redes sociales

Mauro Icardi y Yanina Latorre han intensificado su enfrentamiento en redes sociales, desatando un intercambio de acusaciones y ataques personales que ha captado la atención del público.

Hoy 06:25

Mauro Icardi ha reavivado su conflicto con Yanina Latorre este jueves mediante una publicación en Instagram que combinó estadísticas de su carrera futbolística con una frase polémica que no dejó dudas sobre su opinión: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”.

Yanina Latorre, conductora del programa SQP en América TV, no tardó en responder a este ataque, lanzando una serie de historias en Instagram que elevaron el tono del cruce a un nivel inédito. La raíz de la disputa se originó tras las afirmaciones de Latorre sobre una supuesta crisis entre Icardi y su pareja, la China Suárez, sugiriendo que ella había descubierto comunicaciones entre Icardi y Ekaterina Ojeda.

A pesar de que Icardi y Suárez desmintieron la separación a través de un video conjunto, el futbolista decidió intensificar la situación. Publicó una imagen editada con inteligencia artificial donde Latorre aparecía vestida de payaso y rescató un video de 2017 donde la conductora mostraba su vulnerabilidad durante el programa Bailando.

La reacción de Latorre fue rápida y contundente. “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas”, comentó, y añadió: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro”. En su programa, Latorre advirtió que no cesaría en su respuesta y lanzó la provocación: “Fuiste muy cornudo. Y ojo con la China, nunca se sabe”.

En este contexto, Icardi optó por exhibir su palmarés futbolístico, mostrando una infografía que detallaba su carrera en clubes como Sampdoria, Inter de Milán, Paris Saint-Germain y Galatasaray, acumulando impresionantes cifras de 484 partidos, 252 goles y 76 asistencias. Acompañó la imagen con un mensaje que criticaba la percepción de los periodistas deportivos.

La respuesta de Latorre no se hizo esperar. Utilizando un fondo negro en sus historias, desmontó cada argumento presentado por Icardi. “Lo bueno es que hoy le di una ocupación a Maurito: edita mis fotos, googlea videos míos llorando y los sube”, escribió, minimizando la ofensiva del delantero y enfatizando su ironía.

Además, Latorre se dirigió a Icardi con una actitud desafiante. “Sean más originales, que el ‘cornuda’ no es un insulto”, manifestó, y cerró con una frase sarcástica en referencia a su vida social: “Termino de cenar y te contesto, Mau. ¿O te vas a boludear a Tequila?”. La disputa entre Icardi y Latorre ha capturado la atención de los medios, convirtiéndose en un tema candente en las redes sociales.