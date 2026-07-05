A un mes de su muerte, la familia del Indio Solari publicó una foto inédita

Su esposa y su hijo Bruno compartieron en redes sociales una imagen tomada horas antes del fallecimiento del cantante, en un sentido homenaje.

Hoy 11:44

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia decidió homenajearlo con un emotivo posteo en sus redes sociales que conmocionó a los fanáticos del músico en esta fecha tan especial.

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Su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz, y su hijo Bruno compartieron una foto inédita de las últimas horas de vida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cantante murió el pasado 5 de junio, después de sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. Este domingo, al cumplirse un mes de su triste partida, sus seres queridos eligieron recordarlo con una imagen muy especial y un mensaje cargado de emoción.

“Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito“, se lee en la descripción del posteo que rápidamente se llenó de mensajes de cariño. Además, pusieron las iniciales ”V y B” por Viru y Bruno.

Tal como detalló la familia, esa imagen fue tomada apenas unas horas antes de que el cantante sufriera el ACV hemorrágico. En la postal se lo puede ver caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir, vestido con tapado negro, pantalón bordó y anteojos de sol.

En la segunda imagen del posteo aparece la fotografía inédita que le sacó Gastón Daus -quien lo asistió, cuidó y fue su amigo durante casi tres décadas- en la que el artista aparece posando al aire libre en su casa.

“Indio sos eterno”, escribió una fanática entre los más de mil comentarios que recibió la publicación a los pocos minutos de ser compartida.

“Siempre en nuestros corazones”, “en la eternidad, Carlos”, “estás en mi corazón”, “gracias por existir, te seguiremos extrañando”, “nadie es capaz de matarte en mi alma”, “me destruyen” y “cómo duele saber que ya no está”, fueron otros de los mensajes que aparecieron a un mes de la muerte del cantante.