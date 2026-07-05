Falleció el policía que sufrió un accidente en la ruta hacia Otumpa

La víctima es Mariano Bravo, de 43 años, un efectivo policial con domicilio en Sachayoj que tenía la jerarquía de sargento primero.

Hoy 11:55

Un sargento primero de la Policía de la Provincia sufrió heridas graves luego de perder el control de su automóvil y volcar sobre la Ruta Provincial 6, en cercanías a las instalaciones del INTA, en la zona de Quimilí (departamento Moreno). El efectivo, que viajaba a prestar servicio, falleció en la madrugada de este domingo.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 7:30 horas del sábado, en el tramo de la ruta que conduce hacia la localidad de Otumpa. Por causas que la policía aún intenta establecer, el vehículo despistó y terminó dando un vuelco para quedar finalmente sobre la banquina.

El conductor del rodado fue identificado como Mariano Bravo, de 43 años, un efectivo policial con domicilio en Sachayoj que reviste la jerarquía de sargento primero.

A raíz del fuerte impacto, Bravo recibió asistencia médica inmediata. Según información extraoficial, presenta un fuerte traumatismo de cráneo, múltiples golpes y aparentes fracturas en una de sus piernas. Debido a la gravedad de las lesiones, las autoridades médicas dispusieron su traslado de urgencia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Santiago del Estero para una atención especializada.

En la madrugada de este domingo, el funcionario policial falleció a causa de las lesiones que sufrió.

Efectivos de criminalística realizan las pericias correspondientes en el lugar para determinar las causas exactas que desencadenaron el siniestro.