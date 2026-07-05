Mientras atendía a sus clientes, le robaron la bicicleta que había dejado frente a la verdulería

La joven comerciante advirtió la sustracción cuando se encontraba trabajando en su local del centro de Las Termas. La causa es investigada por la Justicia para identificar al responsable del hurto.

Hoy 11:46

Una joven comerciante expuso el robo de su bicicleta mientras atendía su negocio en pleno centro de Las Termas de Río Hondo.

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La damnificada fue identificada como Daniela Bravo quien manifestó que se encontraba trabajando en su comercio "Verdulería Renata", ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen, entre avenida Juan Bautista Alberdi y Pedro León Gallo, cuando personas desconocidas aprovecharon un descuido para llevarse su rodado.

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Según la denuncia, la bicicleta se encontraba apoyada y afirmada en un poste de alumbrado público sobre la vereda del local. Se trata de una bicicleta todo terreno, rodado 29, marca Oxea, color negro con detalles en rosa, que no contaba con medidas de seguridad al momento del hecho.

Tras advertir la sustracción, la comerciante solicitó la presencia policial y posteriormente fue invitada a radicar la correspondiente denuncia penal.

En la causa tomó intervención el fiscal Dr. Rafael Zanni, mientras la investigación continúa con el objetivo de establecer la identidad del autor del hurto y lograr el recupero del rodado.