La contadora acusada de una estafa millonaria rompió el silencio y negó las denuncias: “Soy contadora recibida y todo es falso”

La causa judicial que investiga una presunta estafa millonaria en la empresa agropecuaria DEJDE SRL sumó un nuevo capítulo tras la aparición pública de la principal acusada, Nora Isabel Villarroya, quien habló en exclusiva con El Liberal y rechazó categóricamente las imputaciones en su contra.

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Villarroya había sido señalada en una denuncia por presuntas maniobras fraudulentas que habrían generado un perjuicio económico superior a los $1.000 millones. Sin embargo, la mujer negó cualquier irregularidad y aseguró que su intervención en la firma se dio “en el marco legal y con documentación respaldatoria”.

“Yo soy contadora y la acusación es falsa, yo solo pagué deudas de la empresa”, expresó en diálogo con el medio santiagueño, al tiempo que afirmó ser egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y contar con experiencia profesional desde temprana edad.

La acusada sostuvo además que todas sus acciones fueron realizadas bajo poderes vigentes y cuestionó la interpretación judicial de las operaciones realizadas. “Todo lo cumplí en pleno ejercicio de mis funciones y amparada en tres poderes vigentes, cuya revocación nunca me fue notificada fehacientemente”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Villarroya defendió el manejo financiero dentro de la empresa agropecuaria y rechazó que se hayan producido maniobras de enajenación de bienes. “Lo que en realidad hay son pagos de deudas contraídas por la propia firma. Pagar deudas no equivale a vender bienes”, afirmó.

Asimismo, la mujer apuntó contra uno de los socios de DEJDE SRL, a quien responsabilizó por la situación económica de la empresa. Según su versión, existían decisiones de inversión y endeudamiento que complicaron el funcionamiento de la firma en los últimos años.

“Él es el verdadero responsable de la situación patrimonial de la firma”, sostuvo, al tiempo que lo acusó de haber realizado adquisiciones de campos y maquinaria sin el respaldo financiero necesario.

La causa continúa en etapa de investigación y es impulsada por la fiscal Celia Mussi, junto al abogado querellante Gabriel Coronel Chalfón. La denunciante Ángela Sánchez había aportado previamente datos sobre posibles domicilios de la acusada, quien llegó a tener un pedido de detención que fue denegado.

Mientras tanto, la defensa de Villarroya insiste en que no existen delitos y que toda su actuación se encuentra respaldada por documentación legal. “Mi representada obró dentro de un mandato y facultades delegadas”, sostuvo su abogado, Manuel Francisco Zavalía, quien calificó la denuncia como una “maniobra para eludir responsabilidades”.