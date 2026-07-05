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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 JUL 2026 | 14º
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Policiales

Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un auto en Las Termas

El siniestro ocurrió durante la mañana de este domingo en la intersección de avenida Juan B. Alberdi y calle Islas Malvinas.

Hoy 17:00

Un motociclista sufrió heridas durante la mañana de este domingo, luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en un hecho que es investigado por la Policía.

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El siniestro se registró alrededor de las 7, en la esquina de avenida Juan B. Alberdi y calle Islas Malvinas. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 encontraron una motocicleta Honda Wave de color rojo tendida sobre la calzada, junto a manchas de sangre, mientras que un Chevrolet Corsa gris permanecía detenido en la intersección.

El conductor del automóvil, identificado como Díaz, explicó a los uniformados que ambos vehículos circulaban de norte a sur por avenida Alberdi. Según su relato, al llegar al cruce con Islas Malvinas, un vehículo que avanzaba presuntamente en contramano irrumpió en la intersección, obligándolo a realizar una frenada repentina para evitar una colisión.

Como consecuencia de esa maniobra, la motocicleta conducida por Giménez, que circulaba detrás del automóvil, no logró detenerse a tiempo e impactó contra la parte trasera del Corsa.

El motociclista resultó herido y recibió asistencia tras el accidente, mientras el personal policial llevó adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al vehículo que habría circulado en sentido contrario y desencadenado la secuencia del choque.

TEMAS Accidente de Tránsito Las Termas de Río Hondo
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