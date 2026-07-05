Solido triunfo de Agustín Canapino en la Clase 3

El piloto de Arrecifes protagonizó una gran remontada, superó a Jorge Barrio en la segunda mitad de la carrera y se quedó con una valiosa victoria que lo depositó en la cima del campeonato.

Hoy 20:10

La final de la Clase 3 entregó un espectáculo de alto nivel en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, con una intensa lucha por la punta entre los principales candidatos al título. Finalmente, Agustín Canapino hizo valer toda su experiencia para quedarse con el triunfo y convertirse en el nuevo líder del campeonato.

La carrera comenzó con una espectacular maniobra de Jorge Barrio, quien sorprendió a Canapino por el sector externo en la primera curva y logró adueñarse de la punta. Detrás de ellos se acomodaron Julián Santero y Facundo Ardusso, mientras que la competencia sufrió un golpe de escena apenas iniciada debido al abandono prematuro de Alfonso Domenech, Ricardo Risatti y Leonel Pernía, involucrados en un incidente durante la largada.

Con el correr de las vueltas, la pelea por el liderazgo se convirtió en el gran atractivo de la jornada. Canapino buscó por todos los sectores posibles superar a Barrio, aunque el piloto de Pinamar defendió con firmeza la posición. Al mismo tiempo, Santero se mantenía expectante en la tercera colocación y Ardusso seguía de cerca el ritmo de los líderes.

La paridad fue una constante durante gran parte de la competencia. Barrio resistía los ataques de Canapino, mientras que Santero lograba despegarse momentáneamente de Ardusso. Sin embargo, a medida que avanzaban los giros, el santafesino recuperó terreno y volvió a meterse en la pelea por los puestos de privilegio. Esa disputa permitió que los dos punteros comenzaran a sacar una pequeña diferencia respecto al resto del pelotón.

El momento decisivo llegó en la décima vuelta. Allí, Canapino ejecutó una maniobra magistral para superar a Barrio y quedarse con el primer lugar. Casi en simultáneo, Ardusso también mostró toda su jerarquía y desplazó a Santero del tercer puesto tras una elaborada maniobra. Más atrás, Facundo Chapur intentaba avanzar desde el undécimo lugar para sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato.

En el tramo final, Santero comenzó a perder ritmo y quedó bajo presión de Lucas Vicino, mientras Ardusso ya tenía en la mira a Barrio. Adelante, Canapino administraba la ventaja con autoridad y se encaminaba hacia una victoria fundamental para sus aspiraciones.

La definición volvió a entregar emociones cuando Ardusso lanzó su ataque sobre Barrio y logró superarlo con una gran maniobra. En esa misma acción, Vicino aprovechó la situación para avanzar al tercer lugar y relegar al piloto de Pinamar fuera del podio.

Sin oposición en los últimos metros, Agustín Canapino cruzó primero la bandera a cuadros y selló una victoria de enorme importancia en la Clase 3. El podio lo completaron Facundo Ardusso y Lucas Vicino, mientras que el piloto de Arrecifes celebró doblemente al convertirse en el nuevo líder del campeonato tras una actuación impecable en Termas de Río Hondo.