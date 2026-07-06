Floppy Tesouro defiende a Jésica Cirio en medio de la controversia

Floppy Tesouro, amiga de Jésica Cirio, se manifiesta en defensa de la modelo en medio de la controversia por el video de los dólares en su vestidor.

Hoy 06:31

En el contexto de la polémica que rodea a Jésica Cirio debido a un escándalo relacionado con un video de dólares en su vestidor, Floppy Tesouro, amiga cercana de la modelo, ha decidido expresar su apoyo públicamente. Tesouro, en declaraciones a la prensa, subrayó que a pesar de la situación complicada, ella 'no le soltó la mano'.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Floppy Tesouro se pronunció sobre la delicada situación judicial que enfrenta su amiga, aunque optó por no entrar en detalles sobre la causa de enriquecimiento ilícito. 'Para mí es un tema muy delicado, porque yo la conozco desde hace muchos años', comentó.

En su análisis sobre la amistad, Tesouro destacó que tiene 'varias colegas como ella' y que prefiere no interferir en la vida personal de los demás. 'Yo me fijo en mi vida, nada más', indicó, enfatizando su enfoque en su propia existencia.

A pesar de no tener un contacto diario con Cirio, Tesouro manifestó que aún le guarda cariño. 'Yo no suelto la mano. Hace bastante que no hablo; la vi en ocasiones, tenemos muchos amigos en común', explicó, dejando claro que su ausencia no implica falta de apoyo.

Además, Floppy Tesouro aclaró que aunque no considera a Cirio parte de su círculo más cercano, sí la respeta y quiere. 'Ojalá la justicia actúe para el lado que tenga que ser', añadió, mostrando su deseo de que se haga justicia.

Con respecto al impacto que esta controversia ha tenido en la vida de Cirio, Tesouro mencionó que prefiere 'dar un paso al costado' en este momento. 'No la vi, no hablé, preferí tomar un poco de distancia y dar un paso al costado. La debe estar pasando terrible, no nos olvidemos de que está embarazada', afirmó con preocupación.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la legitimidad del patrimonio de Cirio, Tesouro se distanció del escándalo al señalar que, aunque ella también ha trabajado arduamente, cada persona es responsable de su situación económica. 'Cada una tiene su carrera, cada una gana su dinero y cada una se hace cargo de su situación económica y de cómo gana el dinero', concluyó.