Nicolás Occhiato rompió el silencio sobre la demanda de Flor Peña: "Está judicializado"

El creador de Luzu TV evitó profundizar sobre el conflicto con la actriz, quien reclama una indemnización de 750 millones de pesos tras su desvinculación del canal por el escándalo de la fake news sobre Jorge Messi.

Hoy 17:55

El empresario y creador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, habló sobre la situación judicial que atraviesa con Florencia Peña, tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi que la actriz difundió en el streaming en vivo.

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Aquel episodio terminó con la desvinculación inmediata de Peña de Luzu TV, quien luego decidió llevar la situación a la Justicia con una demanda de daños y perjuicios en la que demanda 750 millones de pesos, según reveló Fernando Burlando y supo la Agencia Noticias Argentinas.

En una entrevista que brindó a Puro Show, tras su regreso al país luego de su cobertura mundialista, el streamer se refirió al conflicto con Peña, pero prefirió no emitir comentarios al respecto: “Está judicializado, así que no tengo nada para decir”.

Sobre cómo quedó su relación con la actriz, mencionó que “por ahora no hubo más diálogo con ella".

Sin embargo, confirmó la existencia de una conversación en el momento en que estalló el escándalo en vivo, que lo encontró con él en Estados Unidos, imposibilitando una charla cara a cara: "La charla existió después del hecho. Fue una que va a quedar en el ámbito de lo privado”.

Al principio, la charla finalizó en buenos términos, pero luego el inicio de una demanda de Peña y el pedido de una cifra importante de dinero modificaron el panorama: “No tengo mucho para decir”.

Occhiato se mostró cauto ante las preguntas del movilero, manifestando que está "atravesando la situación", pero que prefiere "no hablar del tema”.

En la misma línea, desmintió que las marcas y sponsors lo hayan abandonado tras la mediatización de la fake news: “Fijate los programas, la cantidad de chivo que metemos. De hecho, es todavía mayor cantidad de la que teníamos antes”.

Por último, evitó hacer declaraciones sobre la continuidad de Alejandro "Marley" Wiebe en la conducción de El show del verano —el ciclo que compartía con Flor Peña en Luzu— ante la versión de que abandonaría el streaming: “La está rompiendo Ale (Wiebe), así que sí, ojalá que sí”.