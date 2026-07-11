Horarios y actividades del Museo Casa Histórica en las vacaciones de invierno

El Museo Casa Histórica de la Independencia invita a tucumanos y turistas a disfrutar de sus actividades y horarios especiales durante el receso invernal.

Hoy 06:10

El Museo Casa Histórica de la Independencia se prepara para recibir a tucumanos y turistas, ofreciendo una experiencia única durante el receso invernal. Luego de los emotivos festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el museo invita a todos a sumergirse en la historia argentina.

Los horarios de visita son amplios, con apertura todos los días de 9 a 19 horas, lo que facilita a los visitantes planificar su salida. Según el director del museo, Javier Vázquez, no hay días de cierre, lo que permite que el emblemático lugar esté siempre accesible.

Durante el mes de julio, el museo entra en temporada alta, lo que se traduce en un aumento en la afluencia de turistas. Este incremento en el número de visitantes destaca la importancia del museo como un destino cultural clave en la región.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el espectáculo nocturno Luces y Sonidos de la Independencia, que se llevará a cabo hasta fin de mes. Este evento narra, a través de un impresionante despliegue de luces y sonido, el proceso de independencia argentino, con funciones programadas los viernes y sábados.

Las funciones de este espectáculo comienzan a las 19:30 y a las 20:30, con un costo de $8000 para la entrada general y $5000 para jubilados y estudiantes. La boletería virtual está disponible en www.luzysonido.entradanet.com, aunque es importante señalar que el espectáculo se suspende en caso de lluvia.

Las visitas guiadas se realizan de martes a domingos y feriados en horarios específicos, aunque pueden estar momentáneamente suspendidas en caso de alta concurrencia. Se recomienda a las instituciones educativas del Gran San Miguel de Tucumán solicitar turnos previos para organizar sus salidas al museo.

El Museo Casa Histórica de la Independencia se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia, permitiendo a los visitantes redescubrir la historia en el corazón de Tucumán durante las vacaciones de invierno.