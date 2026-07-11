Villa Carlos Paz: un joven de 15 años pelea por su vida tras ser atacado por una patota

El muchacho recibió un botellazo que le hundió el cráneo y una feroz golpiza que lo mandó al hospital. Tras ser operado, su estado es reservado.

Hoy 07:22

Santiago Herrero, un adolescente de 15 años, fue atacado brutalmente por una patota en pleno centro de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21, durante el feriado por el Día de la Independencia.

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Recibió un botellazo que le hundió el cráneo y una feroz paliza. Mientras la Policía busca para dar con los responsables, el joven fue intervenido quirúrgicamente y lucha por su vida. Su estado es reservado, aunque según el último parte, evolucionó levemente.

El brutal ataque tuvo lugar en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Y aunque se especula que todo comenzó con una discusión, no están claros los motivos que derivaron en la feroz paliza; su madre, María Laura Tamagnone, informó que "no fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico empezó a correr, le pegó, Santiago cayó al piso y después los otros le siguieron pegando patadas. Ni siquiera pudo defenderse”.

Según contó la mujer al sitio Carlos Paz Vivo!, mientras su hijo intentaba escapar, “le pegaron con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso”, detalló la mujer. También confirmó que el amigo que lo acompañaba fue golpeado salvajemente.

Tras la golpiza el joven fue trasladado inicialmente al hospital municipal Gumersindo Sayago y derivado por su grave estado, con traumatismo de cráneo, al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Durante la madrugada de este viernes fue operado de urgencia. "El médico nos explicó que el hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”, contó María Laura.

Y agregó: "Parecía un chichón, pero en realidad el cráneo estaba hundido. Los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco”, relató.

Según el último parte difundido, "Herrero evolucionó levemente". "Respondió bien a la medicación y también a los estímulos. Movió las manos y los pies, y eso es una mejoría que los médicos no esperaban tan pronto", confirmó su madre. Sin embargo, el cuadro sigue siendo delicado, aunque la respuesta clínica generó alivio entre los familiares y el equipo médico.

La versión de sus familiares, es que Santiago estaba con otro amigo cuando otro chico lo atacó por la espalda y comenzó a pegarle hasta dejarlo tendido en el piso donde otros acompañantes del agresor, le pegaron también patadas hasta dejarlo inconsciente.

Por lo pronto, los investigadores están requisando las imágenes de distintas cámaras de la zona para dar con los responsables. La denuncia recayó en la fiscal Jorgelina Gómez, de los tribunales de Villa Carlos Paz , quien investiga lo ocurrido en medio de la feria judicial de julio.

Hasta últimas horas de este viernes, se informó de manera oficial que aún no había detenidos, pero que se había avanzado en la identificación de los agresores.

“Tengo miedo de lo que pueda pasar después - se sinceró María Laura -. Todo el mundo conoce a este grupo. Y hay varios chicos amenazados en Carlos Paz por este grupo. Son muy violentos”, apuntó la mujer.