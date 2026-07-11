Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 14º
X
Locales

La Banda se despide del frío: clima ideal para disfrutar hoy Sábado 11 de julio de 2026

Hoy, los bandeños disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con temperaturas agradables y un pronóstico optimista para los próximos días.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, los bandeños se encontrarán con un clima parcialmente nublado que les permitirá disfrutar de un sábado ameno. La temperatura actual es de 15.3 °C, con una sensación térmica similar, lo que invita a salir y aprovechar el día.

Con una humedad del 72% y un viento que sopla a 12.6 km/h desde el sur, las condiciones son favorables para realizar actividades al aire libre. Los bandeños pueden esperar una mejora en el clima a medida que avanza el día.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 13.9 °C y la máxima alcanzará los 21.6 °C, ideal para disfrutar de una tarde soleada en familia o con amigos. Será un día perfecto para salir a caminar por los parques o disfrutar de un buen asado.

El domingo, el clima se mantendrá en la misma tónica, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9.5 °C de mínima y los 20.4 °C de máxima. De esta manera, los bandeños podrán seguir disfrutando de un clima agradable.

Para el lunes, el pronóstico también se presenta favorable, con un día soleado y temperaturas que variarán entre 9.7 °C y 23.3 °C. Así, el inicio de la semana será ideal para quienes buscan disfrutar del buen clima en la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Noruega e Inglaterra se juegan un lugar en semifinales del Mundial 2026
  2. 2. La Banda: detuvieron a un joven con pedido de captura por una causa de violencia de género
  3. 3. Hoy ya no están: la historia de 7 países que jugaron una Copa del Mundo
  4. 4. Barrio Francisco de Aguirre: dos bandas se enfrentaron con “tumberas” a pocos metros de una comisaría
  5. 5. ¡Juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Suiza en busca de las semifinales del Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT