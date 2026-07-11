La Banda se despide del frío: clima ideal para disfrutar hoy Sábado 11 de julio de 2026

Hoy, los bandeños disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con temperaturas agradables y un pronóstico optimista para los próximos días.

Hoy 08:11

En la jornada de hoy, los bandeños se encontrarán con un clima parcialmente nublado que les permitirá disfrutar de un sábado ameno. La temperatura actual es de 15.3 °C, con una sensación térmica similar, lo que invita a salir y aprovechar el día.

Con una humedad del 72% y un viento que sopla a 12.6 km/h desde el sur, las condiciones son favorables para realizar actividades al aire libre. Los bandeños pueden esperar una mejora en el clima a medida que avanza el día.

El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 13.9 °C y la máxima alcanzará los 21.6 °C, ideal para disfrutar de una tarde soleada en familia o con amigos. Será un día perfecto para salir a caminar por los parques o disfrutar de un buen asado.

El domingo, el clima se mantendrá en la misma tónica, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9.5 °C de mínima y los 20.4 °C de máxima. De esta manera, los bandeños podrán seguir disfrutando de un clima agradable.

Para el lunes, el pronóstico también se presenta favorable, con un día soleado y temperaturas que variarán entre 9.7 °C y 23.3 °C. Así, el inicio de la semana será ideal para quienes buscan disfrutar del buen clima en la ciudad.

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