La Banda se despide del frío: clima ideal para disfrutar hoy Sábado 11 de julio de 2026

Hoy, los bandeños disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con temperaturas agradables y un pronóstico optimista para los próximos días.
En la jornada de hoy, los bandeños se encontrarán con un clima parcialmente nublado que les permitirá disfrutar de un sábado ameno. La temperatura actual es de 15.3 °C, con una sensación térmica similar, lo que invita a salir y aprovechar el día.
Con una humedad del 72% y un viento que sopla a 12.6 km/h desde el sur, las condiciones son favorables para realizar actividades al aire libre. Los bandeños pueden esperar una mejora en el clima a medida que avanza el día.
El pronóstico para hoy indica que la temperatura mínima será de 13.9 °C y la máxima alcanzará los 21.6 °C, ideal para disfrutar de una tarde soleada en familia o con amigos. Será un día perfecto para salir a caminar por los parques o disfrutar de un buen asado.
El domingo, el clima se mantendrá en la misma tónica, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9.5 °C de mínima y los 20.4 °C de máxima. De esta manera, los bandeños podrán seguir disfrutando de un clima agradable.
Para el lunes, el pronóstico también se presenta favorable, con un día soleado y temperaturas que variarán entre 9.7 °C y 23.3 °C. Así, el inicio de la semana será ideal para quienes buscan disfrutar del buen clima en la ciudad.
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