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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 13º
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¿Hubo acuerdo?: Nico Occhiato y Flor Peña hablaron y limaron asperezas

Tras el escándalo, parece que las aguas se calmaron. Cómo quedó el inicio de acciones judiciales tras el despido de la famosa de Luzu TV.

Hoy 08:00
Nico Occhiato y Flor Peña.

El viernes en Lape Club Social (América TV) revelaron que Nico Occhiato y Florencia Peña tuvieron una comunicación y avanza un acuerdo tras la demanda por 750 millones de pesos que la actriz y conductora quería concretar contra el fundador de Luzu TV tras su abrupta desvinculación.

"Nico Occhiato y Florencia Peña firmaron la pipa de la paz. Flor le inició una demanda millonaria y apareció un mediador, Marley, quien intentó acercar posiciones", contó Luis Bremer en el programa de Sergio Lapegüe.

"¿Por qué Occhiato acepta un contacto con Flor Peña? Primero que nada por las tendencias en las redes. Por un lado, tiene una comunidad que acompaña, pero luego, esa opinión cambia. Al principio, en las redes mataban al Flor Peña, pero la tendencia cambió", continuó el panelista.

"Por otro lado, además de la demanda, que es motivo para decir 'hola, hablemos', hay que tener en cuenta que ella es mujer, una artista popular, de primera línea, y la única echada", acotó.

El panelista precisó que la comunicación entre ambos fue muy positiva tras un primer contacto que estuvo cargado de tensión. "Nico aceptó la llamada y hablaron bien porque la primera llamada no fue en buenos terminos", añadió.

"¿La van a volver a contratar?", quiso saber Mauro Szeta. Ante esa consulta, su compañero contestó: "No es necesario porque todavía no se diluyó el contrato preexistente".

Finalmente, Luis Bremer indicó que la artista podría volver a trabajar en Luzu TV. "De hecho, podría volver el programa de Marley y Flor Peña. ¿Pregunté después dle lugar Mundial? Me dijeron que puede ser antes", cerró.

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