Hoy Sábado 11 de julio de 2026, Termas de Río Hondo disfrutará de un clima soleado

El clima en Termas de Río Hondo se presenta nublado en la mañana, pero se espera que el sol brille en el transcurso del día. Los termenses podrán disfrutar de temperaturas agradables en los próximos días.

Hoy 08:01

La mañana en Termas de Río Hondo comienza con un cielo nublado y temperaturas que rondan los 14.8 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, alcanzando solo los 10.2 °C. La humedad se mantiene en un 62%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada.

A medida que avanza el día, se anticipa que el clima se despeje, dando paso a un soleado sábado. La máxima prevista para hoy es de 20.1 °C, lo que permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre con un clima más cálido.

El viento soplará a una velocidad de 3.6 km/h desde el suroeste, lo que no debería afectar significativamente la sensación térmica. Este viento suave acompañará a los termenses durante el día, brindando un alivio en las temperaturas.

Para mañana, domingo 12 de julio, se espera un clima parcialmente nublado, con una mínima de 11.2 °C y una máxima de 18.3 °C. Esto indica un ligero descenso en las temperaturas, pero aún dentro de un rango agradable para la época del año.

Finalmente, el lunes 13 de julio, el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9.8 °C de mínima y 22.3 °C de máxima. Sin duda, los termenses podrán disfrutar de un inicio de semana con buen clima.

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