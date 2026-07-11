Mujer expone infidelidades de su pareja con mensaje viral en su auto

Naná Lopes, tras 13 años de relación, expone a su marido infiel con un mensaje en su auto que se vuelve viral en Brasil.

Hoy 07:01

Una historia de amor y desilusión ha captado la atención de las redes sociales en Brasil, tras la decisión de Naná Lopes de revelar las infidelidades de su marido, Alessandro, mediante un cartel pegado en su vehículo.

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La protagonista de este episodio, residente en la ciudad de Belém, se mostró profundamente afectada por las constantes desapariciones de su pareja durante los fines de semana, lo que la llevó a actuar de manera contundente tras 13 años de convivencia.

Naná, que comparte un trabajo en un restaurante con Alessandro, declaró que su pareja regresaba a casa solo los lunes, lo que provocó su descontento y la necesidad de exponer públicamente la situación. Al llegar a su límite, decidió dejar un mensaje claro en el auto de su marido.

El cartel, que fue colocado de tal manera que imposibilitó la apertura normal del vehículo, llamó la atención de un cliente del restaurante, quien tomó una fotografía y la compartió en las redes sociales, generando una rápida difusión del contenido.

El mensaje comenzaba con una fuerte declaración: “Alessandro, después de 13 años de vivir juntos, estoy cansada de que desaparezcas todas las semanas”, y continuaba con un reclamo acerca de la relación de su pareja con otra mujer.

La carta concluyó de manera directa y contundente: “Tené un poco de vergüenza y andate a vivir con ella, respetala. Atentamente: Naná”, lo que provocó un gran revuelo en las plataformas digitales.

Tras el escándalo, Naná se convirtió en un fenómeno en redes y utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje a otras mujeres, instándolas a no aceptar menos de lo que merecen.