El CCB dictará el taller de arte “Santiago, historia, color y tradición”

La actividad está destinada a pequeños de 5 a 11 años.

Hoy 07:35

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 14 y el jueves 16 de julio, el taller de arte “Santiago, historia, color y tradición”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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En el marco del aniversario de Santiago del Estero, se llevará a cabo el taller artístico infantil “Santiago, historia, color y tradición”, una propuesta destinada a acercar a los niños al patrimonio cultural e identitario de la provincia a través del arte.

Durante la actividad, los participantes crearán una obra inspirada en los símbolos y elementos más representativos de Santiago del Estero, incorporando los colores del monte santiagueño, la bandera provincial, el sol, instrumentos folclóricos y expresiones culturales como el bombo, las danzas tradicionales y los algarrobos.

La propuesta busca promover el conocimiento de la historia y las tradiciones locales, estimulando la creatividad, la expresión artística y el sentido de pertenencia desde una experiencia lúdica y participativa.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

Cabe destacar, asimismo, que continúan desarrollándose las actividades regulares de los talleres continuados de Danzas Folklóricas, Arteterapia, de Ajedrez, de Canto para adolescentes y para adultos mayores, de Fotoproducto, de Creador de Contenidos, de Retrato, y los Coros de Niños, de Jóvenes y Polifónico.