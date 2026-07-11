El mercado argentino cerró con saldo favorable pese al bajo volumen

Los activos argentinos cerraron con un balance positivo, aunque la operatoria estuvo condicionada por una menor actividad en el mercado local.

Hoy 06:32

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

La deuda soberana en dólares volvió a registrar avances, el S&P Merval extendió la recuperación y el tipo de cambio oficial mantuvo una suba moderada. El feriado del jueves por el Día de la Independencia y la rueda del viernes, desarrollada con un volumen inferior al habitual debido al feriado bancario, condicionaron la operatoria del mercado local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La deuda soberana volvió a mostrar una evolución alcista

Los bonos Globales cerraron la semana con ganancias, en un contexto menos favorable para la deuda emergente y de mayor riesgo. Los títulos soberanos en dólares avanzaron alrededor de un 0,1% en el tramo corto de la curva y entre un 0,2% y un 0,3% en los vencimientos medios y largos.

El desempeño adquiere mayor relevancia al compararlo con el comportamiento del ETF EMB, referencia para la deuda emergente y distressed, que retrocedió un 0,2% durante el mismo período.

A este escenario se sumó el pago de cupón y amortización realizado por los bonos soberanos argentinos el 9 de julio. Sin embargo, debido al feriado nacional y a la ausencia de liquidaciones bancarias durante la rueda del viernes, esos pagos se acreditarán recién el lunes 13 de julio.

El dólar oficial registró una suba moderada

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial spot finalizó en $1.492, con un incremento semanal del 0,2%. La evolución del dólar estuvo condicionada por una semana con menos ruedas operativas de lo habitual, ya que el jueves no hubo actividad por el feriado del Día de la Independencia y el viernes no se realizaron operaciones cambiarias debido al feriado bancario.

Más allá de esa relativa estabilidad, continuaron observándose señales de una mayor oferta oficial de cobertura cambiaria. El interés abierto en el mercado de futuros de dólar aumentó US$1.210 millones durante las últimas trece ruedas, mientras que el volumen operado en instrumentos dólar linked permaneció en niveles elevados, con un promedio diario de US$322 millones entre el lunes y el miércoles.

El Merval extendió la recuperación impulsado por el sector bancario

La renta variable argentina también acompañó el tono positivo de la semana. El índice S&P Merval avanzó un 2,8% y finalizó en torno a los US$2.096, con una parte importante de esa mejora concentrada en la rueda del viernes.

En esa jornada, el principal índice accionario de la Bolsa porteña ganó un 2,43%, impulsado principalmente por los papeles del sector financiero. Entre las mayores subas se destacaron BBVA, con un avance del 7,65%, y Grupo Financiero Galicia, que ganó un 5,96%.

La rueda bursátil se desarrolló con negociaciones, aunque sin liquidaciones, debido al feriado bancario. Al mismo tiempo, el mercado cambiario y el de bonos permanecieron cerrados, lo que redujo significativamente el volumen de operaciones.

En paralelo, los ADR argentinos también mostraron un comportamiento favorable en los mercados internacionales, con las entidades financieras entre las compañías de mejor desempeño. Precisamente, el bajo volumen negociado fue uno de los aspectos más destacados de la jornada, por lo que los movimientos registrados deben interpretarse con cautela al tratarse de una rueda con una operatoria inferior a la habitual.

Oriente Medio volvió a concentrar la atención de los mercados

Mientras los activos argentinos cerraban una semana con saldo positivo, el escenario internacional continuó dominado por la evolución del conflicto en Oriente Medio. Las tensiones alrededor del Estrecho de Ormuz siguieron siendo uno de los principales factores observados por los inversores tras la escalada bélica registrada durante la semana.

La continuidad de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán permitió moderar parte de las preocupaciones sobre una eventual interrupción más severa de la oferta mundial de crudo. Sin embargo, el conflicto de fondo permanece abierto y, por el momento, una resolución todavía parece lejana, por lo que la evolución de ese escenario continúa siendo uno de los principales focos de atención para los mercados internacionales.

En este contexto, el petróleo volvió a registrar fuertes movimientos. El crudo Brent acumuló una suba semanal del 5,5% y finalizó en US$76,1 por barril, mientras que el WTI avanzó un 4,2% y cerró en US$71,6 por barril.

Wall Street cerró con resultados mixtos

Las principales bolsas estadounidenses finalizaron la semana con desempeños dispares. El S&P 500 avanzó un 1,2% y el Nasdaq registró una ganancia del 1,7%, mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,5%.

La recuperación observada en las bolsas internacionales también acompañó la rueda bursátil argentina del viernes. Sin embargo, el reducido volumen operado en la plaza local llevó a que ese movimiento fuera tomado con cautela, ya que la actividad se desarrolló sin liquidaciones y con un nivel de negocios inferior al habitual debido al feriado bancario.

En ese marco, la mejora registrada por el mercado accionario argentino encontró respaldo en el buen desempeño de los mercados externos, particularmente en la evolución del S&P 500, aunque la menor profundidad de la rueda impidió tomar ese comportamiento como una referencia concluyente.

De esta manera, la semana dejó un saldo favorable para los activos argentinos, con avances tanto en la deuda soberana como en la renta variable y una evolución contenida del tipo de cambio oficial. Al mismo tiempo, el desarrollo del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre el mercado energético continuó siendo el principal factor externo seguido por los inversores durante el período.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.