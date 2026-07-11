Detuvieron a motociclista que amenazó a una cuidacoches con un arma

El hombre reaccionó de manera agresiva, profirió insultos y exhibió un arma que llevaba entre sus prendas antes de retirarse del lugar acompañado por una mujer.

Hoy 14:37

El hecho ocurrió en la noche del viernes en el Parque Aguirre. La rápida intervención policial permitió localizar al sospechoso cuando intentaba retirarse del lugar. Se secuestró una pistola de aire comprimido y la motocicleta en la que se desplazaba.

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El procedimiento se inició pasadas las 22 hs en la intersección de calles Nicolás de Heredia y Diego de Rojas, sector habilitado para el estacionamiento de vehículos en inmediaciones del Parque Aguirre. Allí, una mujer de 50 años que se desempeñaba como cuidacoches denunció haber sido amenazada por el conductor de una motocicleta luego de solicitarle el pago correspondiente por el estacionamiento.

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Según manifestó la damnificada, el hombre reaccionó de manera agresiva, profirió insultos y exhibió un arma que llevaba entre sus prendas antes de retirarse del lugar acompañado por una mujer.

Ante la alerta, efectivos de las Unidades Tácticas Motorizadas de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2 desplegaron un operativo de búsqueda e irradiaron las características del sospechoso, de su acompañante y del rodado en el que se movilizaban.

Minutos después, personal apostado en la garita ubicada en inmediaciones de Prensa Argentina y Nicolás de Heredia identificó a una pareja cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante, logrando interceptarlos y solicitar apoyo policial.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que se trataba de un joven de 25 años, domiciliado en el barrio Primero de Mayo de la ciudad de La Banda, quien se encontraba acompañado por una mujer de 37 años.

Durante la requisa preventiva, los uniformados secuestraron una pistola de aire comprimido marca Thunder Pro, calibre 6 milímetros, que el acusado llevaba entre sus pertenencias. También fue secuestrada la motocicleta Gilera Smash 125 cc de color rojo en la que se desplazaba.

Informada de lo sucedido, la fiscal de turno dispuso la aprehensión del motociclista por el supuesto delito de amenazas calificadas, además del secuestro del arma y del vehículo, ordenando la intervención de personal de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.