Bombazo en Boca en el mercado de pases: vuelve Sebastián Villa

El club de la Ribera llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia para comprar la totalidad del pase del delantero colombiano, que regresará tres años después de su salida.

Hoy 16:45

Después de varias idas y vueltas, Boca e Independiente Rivadavia llegaron a un acuerdo y Sebastián Villa volverá a vestirse de azul y amarillo. El Xeneize comprará la totalidad del pase del delantero colombiano a cambio de 6,5 millones de dólares.

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La operación quedó encaminada luego de semanas de negociaciones entre los clubes, en las que hubo ofertas, rechazos y diferencias económicas. En los últimos días, el atacante ya tenía acordado su contrato con Boca, mientras restaba destrabar el entendimiento entre las instituciones.

La señal más fuerte antes de la confirmación se dio cuando trascendió que Villa no formaba parte de la delegación de Independiente Rivadavia que viajaría a Córdoba para enfrentar a Tigre, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Lo que en un primer momento aparecía como un avance en la negociación terminó de encaminarse este sábado. En estas horas, ambos clubes trabajan en el cruce de documentación para formalizar la venta del pase del colombiano.

El futbolista deberá someterse a la revisión médica de rigor antes de firmar su contrato con Boca por los próximos cuatro años. Luego se incorporará al plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa la etapa final de la pretemporada.

El regreso oficial del Xeneize será el jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El cuerpo técnico evaluará cómo llega Villa desde lo físico para definir si podrá ser convocado.

En caso de no estar disponible para ese encuentro, el delantero podría sumarse para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, ante O’Higgins, programada para el jueves 23 de julio.

Durante toda la negociación, la intención del jugador fue clara. Sus guiños en redes sociales con corazones azul y amarillo, los contactos informales con Juan Román Riquelme y su deseo de volver a La Bombonera fueron factores importantes para el desenlace.

Villa tendrá así su segundo ciclo en Boca. En su primera etapa, entre 2018 y 2023, disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, repartió 32 asistencias y ganó siete títulos.

Su regreso, sin embargo, también llega atravesado por antecedentes que dividieron a la hinchada: la condena por violencia de género, la salida en conflicto con el Consejo de Fútbol y el coqueteo que tuvo con River en su momento.

Ahora, con el acuerdo cerrado entre clubes, Boca suma un refuerzo de alto impacto para el ataque y Villa tendrá una nueva oportunidad en el club donde vivió sus años más importantes en el fútbol argentino.