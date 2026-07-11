Raúl Jalil volvió a respaldar la eliminación de las PASO y pidió consenso para la reforma electoral

El gobernador de Catamarca sostuvo que la definición de candidaturas debería volver a los partidos políticos. Además, defendió el diálogo con el Gobierno nacional y apoyó el equilibrio fiscal.

Hoy 16:43

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reiteró su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales reformas impulsadas por el Gobierno nacional para este año y que forma parte del proyecto de reforma electoral que espera tratamiento en el Congreso.

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En una entrevista radial, el mandatario consideró que cualquier modificación del sistema electoral debe surgir de un amplio acuerdo político, con participación del Gobierno nacional, los gobernadores y los principales espacios de la oposición.

En ese marco, manifestó su postura favorable a eliminar las PASO y sostuvo que la selección de candidatos debería volver a realizarse dentro de los partidos políticos. No obstante, aclaró que se trata de una opinión personal y remarcó que lo más importante es alcanzar consensos para avanzar con la iniciativa.

Jalil también defendió la continuidad del diálogo entre las provincias y la Casa Rosada, pese a las diferencias políticas. En ese sentido, señaló que mantiene una agenda de trabajo con el Gobierno nacional y con otros mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, de Salta, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con el objetivo de impulsar temas de interés común para sus distritos.

En materia económica, el gobernador respaldó la búsqueda del equilibrio fiscal y destacó la desaceleración de la inflación, al considerar que el aumento sostenido de los precios es uno de los principales problemas que afectan a los sectores de menores recursos.

Asimismo, se mostró a favor de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, al sostener que la preservación del valor de la moneda debería consolidarse como una política de Estado.

Al ser consultado sobre el impacto del ajuste en áreas sensibles como la obra pública, la salud y la educación, Jalil afirmó que los desequilibrios económicos siempre terminan teniendo un costo, ya sea mediante recortes del gasto o a través de la inflación.

En relación con la situación interna del peronismo, el mandatario evitó pronunciarse sobre el futuro del kirchnerismo, aunque ratificó su pertenencia al Partido Justicialista y descartó cualquier posibilidad de incorporarse a La Libertad Avanza.

Finalmente, cuestionó las intervenciones partidarias dispuestas por el PJ en algunos distritos y pidió una conducción más amplia e integradora, al considerar que las definiciones internas deben construirse con la participación de todos los sectores del espacio político.