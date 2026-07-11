Con danza, música y sorteos el Mercado Unión celebró su 115° aniversario a lo grande

El intendente Roger Nediani participó de los festejos junto a locatarios y vecinos. Durante la jornada se entregaron reconocimientos a comerciantes históricos y se adelantó el proyecto de remodelación integral del tradicional espacio bandeño.

Hoy 16:45

El Mercado Unión de La Banda celebró este fin de semana su 115° aniversario con una jornada cargada de actividades culturales, reconocimientos y servicios para la comunidad, en un evento que reunió a vecinos, comerciantes y autoridades municipales.

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El intendente Roger Nediani recorrió las instalaciones acompañado por la coordinadora del Mercado Unión, Rosana Jiménez, y participó de las distintas propuestas organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad.

La celebración incluyó espectáculos musicales en vivo, presentaciones de academias de danzas folclóricas, sorteos y la instalación de stands informativos de distintas áreas del municipio. Entre las actuaciones artísticas se destacaron los tributos a Koly Arce y Jhony Mendizábal, que acompañaron la jornada festiva.

Además, dependencias municipales brindaron asesoramiento y atención a los vecinos, entre ellas Eco Punto, Salud, Turismo, Prevención en Adicciones, Discapacidad y el área de SUBE.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de uniformes al personal de la Dirección del Mercado Unión y el reconocimiento a 19 puesteros con más de tres décadas de trabajo, pertenecientes a distintos rubros comerciales como verduras, artesanías y venta de indumentaria, en homenaje a su trayectoria y compromiso con el crecimiento del mercado.

Durante el acto, Nediani destacó el cariño recibido por parte de los locatarios y reafirmó el compromiso del municipio con el fortalecimiento del Mercado Unión.

Asimismo, el jefe comunal anunció que convocará a los comerciantes para comenzar a planificar una remodelación y refacción integral del edificio, un proyecto que, según indicó, cuenta con el respaldo de los propios puesteros y que buscará modernizar las instalaciones sin perder la identidad de este histórico centro comercial de La Banda.