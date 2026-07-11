Quién se tiene que cuidar de la amarilla en Argentina para estar en una posible semifinal

Algunos jugadores están al límite de tarjetas y si es amonestado frente a Suiza, no estará disponible en caso de que la Albiceleste avance.

Hoy 14:43

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza este sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y uno de los futbolistas que, a la espera de saber si será titular o no, deberá cuidarse de recibir una amarilla es Gonzalo Montiel.

El lateral derecho de River, que ante Egipto ingresó por Nahuel Molina y le dio el pase a Lionel Messi en el gol del empate, acumula una amonestación desde el choque de la Albiceleste frente a Cabo Verde en dieciesisavos de final. Aquella vez, Cachete vio la amarilla en el segundo tiempo del suplementario.

Ante esta situación, si bien la prioridad del equipo de Lionel Scaloni será avanzar a semifinal (instancia en la que podría medirse ante el ganador de Noruega e Inglaterra) y ninguno de los jugadores pondrá otro objetivo por delante, lo cierto es que el jugador de 28 años es consciente de su situación. En caso de recibir otra tarjeta amarilla, se perderá una posible semifinal.

Cabe resaltar que, según el reglamento, a partir de los dieciseisavos hasta los cuartos de final, si uno de los jugadores acumula dos amonestaciones en partidos diferentes, será suspendido para el próximo encuentro. Es decir, que si uno recibió una tarjeta amarilla en la primera fase de los playoffs y recibe otra en cuartos, se perdería la semifinal.

Este registro de amonestaciones se limpia dos veces a lo largo del torneo: la primera al finalizar la fase de grupos y la segunda al terminar los cuartos. Es por eso que Montiel y varios jugadores de otros seleccionados deberán ser precavidos en caso de clasificarse entre los cuatro mejores.