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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 21º
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Policiales

Una niña de 2 años fue hospitalizada tras un derrape en motocicleta en el barrio 8 de Abril

La menor viajaba junto a sus padres cuando el rodado habría chocado contra un perro. Fue trasladada al Cepsi para recibir atención médica.

Hoy 16:16

Una niña de dos años fue trasladada de urgencia al Cepsi luego de resultar herida en un siniestro vial ocurrido este sábado en el barrio 8 de Abril, en la ciudad Capital.

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De acuerdo con la información policial, el hecho se registró poco después del mediodía en la intersección de las calles Gobernador Barraza y Unzaga, donde circulaba una motocicleta conducida por Torrez, de 41 años, domiciliado en el barrio La Católica.

En el rodado también viajaban una mujer identificada como Guillín y la pequeña de 2 años. Por causas que se investigan, la motocicleta habría impactado contra un perro, lo que provocó el derrape y la caída de sus ocupantes.

Como consecuencia del accidente, la menor sufrió lesiones y fue trasladada al Cepsi, donde quedó bajo atención médica para una evaluación de su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 6, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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