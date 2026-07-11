Accidente trágico en Embarcación causa la muerte de una mujer

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció trágicamente en Carboncito, Salta, tras caer sobre un machete mientras recolectaba leña.

Hoy 16:37

Un accidente trágico ha impactado a la comunidad de Carboncito, en el norte de la provincia de Salta, donde una mujer de aproximadamente 60 años ha perdido la vida. Este lamentable hecho ocurrió mientras la víctima realizaba tareas de recolección de leña, una actividad habitual en esta región.

Según el periodista Sergio Ariel Costilla, la mujer había salido a buscar leña, un elemento esencial para el sustento de muchas familias en la zona. El fatal desenlace tuvo lugar cuando la mujer regresaba con la carga recolectada.

Las circunstancias que rodean este incidente son motivo de investigación judicial. Se ha informado que la mujer, al perder el equilibrio en el terreno, cayó sobre el machete que utilizaba para cortar ramas, lo que resultó en una lesión de extrema gravedad.

La herida provocada por el machete fue fatal y causó la muerte casi de forma instantánea, lo que imposibilitó cualquier tipo de asistencia médica de urgencia en el lugar del accidente.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía de Salta y personal de Criminalística se dirigieron de inmediato a la comunidad para preservar la escena y llevar a cabo las pericias necesarias para reconstruir los hechos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Hospital San Roque de Embarcación, donde se realizará la autopsia ordenada por la Fiscalía de la zona, como parte de las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un accidente doméstico desafortunado.