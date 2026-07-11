Detuvieron a un joven con pedido de captura tras una persecución en La Banda

El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y fue interceptado luego de una persecución. Durante el procedimiento, familiares y vecinos intentaron impedir la detención.

Hoy 16:41

Un joven de 26 años que era buscado por la Justicia fue detenido este sábado por la tarde tras una persecución que se desarrolló en el barrio Sarmiento de la ciudad de La Banda, luego de que intentara escapar al advertir la presencia de efectivos policiales.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14.45, cuando personal de la División Prevención N° 4 acudió al lugar tras un aviso emitido por la Sala Central Banda sobre incidentes registrados en ese sector de la ciudad.

Al arribar, los uniformados identificaron a Juan Carlos Gorosito, alias "Catuque", quien tenía un pedido de detención vigente. Al verse rodeado, el sospechoso emprendió la fuga, saltando tapias y atravesando distintos domicilios en un intento por eludir a la Policía.

Luego de una breve persecución, los efectivos lograron reducirlo en la intersección de las calles Romualdo Gauna y San Juan. Posteriormente, al verificar sus antecedentes, confirmaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura por una causa de lesiones, por disposición de la Dra. Roxana Menini.

Durante el operativo se vivieron momentos de tensión, ya que familiares y vecinos del detenido se acercaron al lugar e intentaron obstaculizar el procedimiento. De acuerdo con la información policial, algunas personas arrojaron objetos contra los efectivos con la intención de impedir el traslado del acusado, aunque la situación fue controlada sin que lograran frustrar la detención.

Finalmente, Gorosito fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 13, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.