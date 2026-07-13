Fallece Rodolfo Pousá, ícono del periodismo en la televisión argentina

Rodolfo Pousá, periodista y conductor emblemático de la televisión argentina, falleció a los 82 años tras una notable carrera en medios de comunicación.

13/07/2026

Este viernes, el mundo del periodismo argentino se encuentra de luto por la muerte de Rodolfo Pousá, un destacado periodista y conductor que dejó una huella imborrable en los noticieros de la televisión argentina.

Pousá, quien inició su carrera televisiva en 1971, se consolidó como una de las figuras más reconocidas de los informativos, trabajando en Canal 11, Canal 9 y América, además de ser corresponsal para diversos medios internacionales.

A lo largo de su trayectoria, Pousá también asumió roles ejecutivos en la industria de los medios; como gerente de Noticias de Canal 13, contribuyó a uno de los principales servicios informativos del país.

Además de su labor en televisión, Pousá presidió la agencia estatal de noticias Télam durante la administración de Mauricio Macri, aportando su experiencia en el ámbito de la comunicación pública.

Su figura se asocia a décadas de noticieros en televisión abierta, donde dejó un legado perdurable en el panorama mediático argentino.

La noticia de su fallecimiento ha suscitado emotivos recuerdos entre colegas y profesionales que compartieron momentos significativos con él, destacando su trayectoria de más de cuatro décadas en los medios.

Entre los que lo recordaron, Guadalupe Vázquez mencionó su estilo culto y elegante, además de los valiosos consejos que brindaba. “Se fue un caballero, un valiente y un periodista excepcional”, expresó.

El exministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, lo recordó como un periodista comprometido y un demócrata que luchó contra la corrupción. Néstor Sclauzero, exdirectivo de la TV Pública, también lo despidió destacando su gran trayectoria en varios canales y deseándole un “buen viaje”.