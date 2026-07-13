Crítica de "La copia perfecta"

Jean-Paul Salomé dirige con precisión artesanal este film inspirado en hechos reales que avanza con el pulso elegante del mejor polar francés y cuyo reparto encabeza un estratosférico Reda Kateb.

13/07/2026

Por Blai Morell

Para Fotogramas

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Hay quien roba por necesidad, otros por codicia y unos pocos por una pulsión muchísimo más extraña: el deseo de crear. Jean-Paul Salomé convierte la historia real de Jan Bojarski, el falsificador que puso en jaque al Banco de Francia durante la posguerra, en algo más que un thriller corriente y moliente: lo que le interesa no es tanto el delito como el oficio del tipo que trabaja con la devoción con la que un pintor trabaja sobre un lienzo. Reda Kateb encuentra aquí uno de esos roles que parecen escritos para él. Su interpretación, construida desde la contención, los silencios y una melancolía apenas visible, sostiene un film que avanza con el pulso elegante del mejor polar francés.

Rodada con precisión artesanal, la cinta encuentra además una estimulante ambigüedad moral: el falsificador como artista en la sombra obsesionado con la perfección, y el policía como alguien atrapado por la misma necesidad de alcanzar la excelencia. Y aunque no todo encaja en un guion que deja algunas líneas dramáticas sin desarrollar, el artesano Salomé firma una pequeña pieza de orfebrería fina. Un recordatorio de que, a veces, la diferencia entre una gran obra y una falsificación depende únicamente de quién la firma.

Para amantes del cine con alma clásica y de las historias reales con fundamento.