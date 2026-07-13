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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 8º
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Locales

Termas de Río Hondo: Sol y temperaturas agradables tras la niebla de la mañana

Termas de Río Hondo experimenta una mañana de niebla que dará paso a un clima soleado y agradable. Las temperaturas irán en ascenso a medida que avanza la semana.

13/07/2026

La mañana de hoy en Termas de Río Hondo comienza con una densa niebla que cubre la ciudad, dejando a sus habitantes con temperaturas bastante frías. Actualmente, el termómetro marca 3.1 °C y la sensación térmica es aún más baja, alcanzando solo 0.6 °C.

A medida que el día avance, se espera que el sol haga su aparición, ya que el pronóstico indica que hoy habrá un clima soleado. Las temperaturas oscilarán entre 9.2 °C como mínima y 21.4 °C como máxima, ofreciendo un alivio a los termenses que buscan un clima más cálido.

El viento sopla a una velocidad de 9 km/h desde el este-noreste, lo que contribuye a la sensación de frío en las primeras horas de la jornada. Sin embargo, los rayos del sol prometen calentar el ambiente a medida que transcurra el día.

Para mañana, el pronóstico es también favorable con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 11.7 °C de mínima y 23.4 °C de máxima. Los termenses podrán disfrutar de un clima agradable que invita a realizar actividades al aire libre.

Finalmente, el miércoles se mantendrá la tendencia de buen tiempo, con un clima soleado y temperaturas que variarán entre 12.9 °C y 23 °C. Sin duda, la niebla de esta mañana dará paso a días más cálidos y soleados en Termas de Río Hondo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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