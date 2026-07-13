Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 10º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para este martes 14 de julio

La Empresa Distribuidora de Electricidad continúa realizando obras en todo Santiago del Estero.

13/07/2026

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martes 14 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Mosconi, John Kennedy e Industria de la ciudad Capital; de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Km 90, Las Lomitas y Km 100 (dpto. Loreto); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de El Aibe (dpto. Banda) y de 13:30 a 16:30 hs afectando a la localidad de Sol de Julio (dpto. Ojo de Agua).

TEMAS Edese
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Después de ese partido, Messi dejó de agradarme": la frase de un jugador egipcio que reavivó la polémica
  2. 2. Infantino abrió la puerta a un Mundial 2030 con 64 selecciones: qué podría cambiar para Argentina
  3. 3. La ventaja con la que llega Inglaterra al choque ante Argentina por las semifinales del Mundial
  4. 4. Tensión en Inglaterra: cruce entre Bellingham y Tuchel antes de la semifinal con Argentina
  5. 5. Argentina-Inglaterra y Francia-España: por qué son históricas las semifinales del Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT