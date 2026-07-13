EDESE informó cortes programados para este martes 14 de julio

La Empresa Distribuidora de Electricidad continúa realizando obras en todo Santiago del Estero.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
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Martes 14 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Mosconi, John Kennedy e Industria de la ciudad Capital; de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Km 90, Las Lomitas y Km 100 (dpto. Loreto); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de El Aibe (dpto. Banda) y de 13:30 a 16:30 hs afectando a la localidad de Sol de Julio (dpto. Ojo de Agua).