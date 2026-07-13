Buscan a Sira, una pitbull que fue robada de su casa en el barrio Santa Teresita

Una familia de la ciudad Capital solicita la ayuda de la comunidad para encontrar a Sira, una perra de raza pitbull que fue robada de su vivienda el pasado domingo 12 de julio, después de las 19.

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El hecho ocurrió en el barrio Santa Teresita, en el sector donde finaliza el barrio Belén y comienza Santa Teresita. Desde entonces, no tienen noticias sobre el animal y apelan a la solidaridad de los vecinos para obtener cualquier dato que permita localizarla.

Sus dueños explicaron que la ausencia de Sira afecta especialmente a una niña de 2 años, quien la extraña y llora por su mascota.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 385-5010289. La familia agradece de antemano cualquier dato que contribuya a recuperar a Sira.