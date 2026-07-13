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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 10º
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Mascotas

Buscan a Sira, una pitbull que fue robada de su casa en el barrio Santa Teresita

La perra desapareció el domingo 12 de julio, después de las 19. Su familia asegura que fue sustraída de su vivienda y solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

13/07/2026

Una familia de la ciudad Capital solicita la ayuda de la comunidad para encontrar a Sira, una perra de raza pitbull que fue robada de su vivienda el pasado domingo 12 de julio, después de las 19.

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El hecho ocurrió en el barrio Santa Teresita, en el sector donde finaliza el barrio Belén y comienza Santa Teresita. Desde entonces, no tienen noticias sobre el animal y apelan a la solidaridad de los vecinos para obtener cualquier dato que permita localizarla.

Sus dueños explicaron que la ausencia de Sira afecta especialmente a una niña de 2 años, quien la extraña y llora por su mascota.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 385-5010289. La familia agradece de antemano cualquier dato que contribuya a recuperar a Sira.

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