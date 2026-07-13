Falleció a los 78 años el actor Sam Neill, protagonista de “Jurassic Park"

La familia confirmó que el fallecimiento fue “repentino e inesperado”. El actor se encontraba en Sídney y había superado recientemente un cáncer sanguíneo diagnosticado en 2022.

13/07/2026

El actor Sam Neill falleció este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que describieron su muerte como “repentina e inesperada”. Según indicaron, el intérprete se encontraba acompañado por sus seres queridos.

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Neill había informado semanas atrás que se encontraba libre del cáncer sanguíneo que le había sido diagnosticado en 2022. De acuerdo a sus allegados, su fallecimiento no fue vinculado con esa enfermedad.

Nacido como Nigel John Dermot Neill en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947, se trasladó a Nueva Zelanda durante su infancia. Antes de consolidarse como actor, trabajó en la National Film Unit, donde participó en tareas de dirección y edición de documentales.

Trayectoria en cine y televisión

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Neill participó en cerca de 150 producciones entre cine y televisión. Alcanzó reconocimiento internacional por su papel como el doctor Alan Grant en “Jurassic Park” (1993), personaje que retomó en entregas posteriores de la saga.

Ese mismo año también formó parte de “El piano”, dirigida por Jane Campion, película que obtuvo tres premios Oscar. Entre sus trabajos más destacados se encuentran además “La posesión” (1981), “La profecía III” (1981), “Calma total” (1989), “La caza del Octubre Rojo” (1990) y “Horizonte final” (1997).

En televisión, tuvo roles relevantes en producciones como “Reilly: As de espías”, “Los Tudor” y “Peaky Blinders”, donde interpretó al inspector Chester Campbell. También protagonizó la miniserie “Merlín”, por la que recibió nominaciones a premios internacionales.

Actividad reciente y vida personal

En los últimos años continuó activo en cine y televisión, con participaciones en producciones internacionales y australianas. Entre sus trabajos recientes se encuentran la serie “The Twelve” y la miniserie “Apples Never Fall”.

Además de su actividad artística, Neill desarrolló un proyecto vitivinícola en Nueva Zelanda, donde fundó la bodega Two Paddocks en la década de 1990.

El actor deja cuatro hijos. Su legado incluye una extensa trayectoria en la industria audiovisual, con reconocimiento tanto en producciones comerciales como en cine independiente.