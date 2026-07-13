La Banda se despide de la niebla: un clima soleado espera para hoy Lunes 13 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, enfrenta un inicio de semana con niebla y temperaturas frías, pero el pronóstico promete un cambio significativo en los próximos días.
La Banda, Santiago del Estero, se encuentra actualmente bajo una densa niebla que ha cubierto la ciudad, dejando a los bandeños con una temperatura de apenas 3.1 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando -0.1 °C, lo que hace que la mañana sea especialmente fresca.
A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas mejorarán considerablemente. Se espera que el clima se mantenga soleado con una temperatura máxima que podría alcanzar los 22.9 °C, proporcionando un alivio muy necesario a los bandeños que han enfrentado el frío.
El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 12.2 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca durante la mañana. Sin embargo, con la llegada del sol, los bandeños podrán disfrutar de un clima más templado a lo largo del día.
Para mañana, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo soleado, con mínimas de 12 °C y máximas que llegarán a los 26 °C. Esto marcará una tendencia de temperaturas en aumento, ideal para actividades al aire libre.
Finalmente, el miércoles también se presenta con un clima soleado, donde la mínima será de 13.9 °C y la máxima alcanzará los 27.2 °C. Así, los bandeños pueden esperar una semana con temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre.
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