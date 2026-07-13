La Banda se despide de la niebla: un clima soleado espera para hoy Lunes 13 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, enfrenta un inicio de semana con niebla y temperaturas frías, pero el pronóstico promete un cambio significativo en los próximos días.

13/07/2026

La Banda, Santiago del Estero, se encuentra actualmente bajo una densa niebla que ha cubierto la ciudad, dejando a los bandeños con una temperatura de apenas 3.1 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando -0.1 °C, lo que hace que la mañana sea especialmente fresca.

A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas mejorarán considerablemente. Se espera que el clima se mantenga soleado con una temperatura máxima que podría alcanzar los 22.9 °C, proporcionando un alivio muy necesario a los bandeños que han enfrentado el frío.

El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 12.2 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca durante la mañana. Sin embargo, con la llegada del sol, los bandeños podrán disfrutar de un clima más templado a lo largo del día.

Para mañana, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo soleado, con mínimas de 12 °C y máximas que llegarán a los 26 °C. Esto marcará una tendencia de temperaturas en aumento, ideal para actividades al aire libre.

Finalmente, el miércoles también se presenta con un clima soleado, donde la mínima será de 13.9 °C y la máxima alcanzará los 27.2 °C. Así, los bandeños pueden esperar una semana con temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.