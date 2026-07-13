Sydney Sweeney reveló cuál fue la escena más asquerosa de su carrera

La actriz se refirió a una secuencia de la segunda temporada y detalló el proceso técnico utilizado durante la filmación en una entrevista reciente.

13/07/2026

Sydney Sweeney brindó detalles sobre una de las escenas más exigentes de su carrera, correspondiente a la serie ‘Euphoria’. En una entrevista en el programa Hot Ones, explicó cómo se llevó a cabo una secuencia en la que su personaje, Cassie Howard, vomita dentro de una piscina.

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La escena aparece en el cuarto episodio de esa temporada y muestra al personaje en una situación de alta carga emocional, acompañada por otros protagonistas. Según indicó Sweeney, el creador de la serie, Sam Levinson, buscaba lograr un efecto visual más realista que el habitual en este tipo de producciones.

Sydney Sweeney

De acuerdo con la actriz, en muchas filmaciones se utiliza una mezcla de líquidos para simular el vómito. Sin embargo, en este caso se implementó un sistema distinto: se utilizó una bomba conectada a un tubo adherido al cuerpo, que posteriormente fue eliminado mediante efectos digitales (CGI). Además, se incorporó un dispositivo en la boca para facilitar la salida del líquido durante la toma.

Sweeney describió la experiencia como una de las más incómodas que le tocó atravesar en su trabajo, debido a las características técnicas del procedimiento.

‘Euphoria’, creada por Sam Levinson, es una de las producciones más reconocidas de HBO en los últimos años. La serie ha tenido demoras en el desarrollo de su tercera temporada, mientras que la plataforma HBO Max confirmó que no habrá una cuarta entrega.

Sydney Sweeney