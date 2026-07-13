El petróleo trepa cerca de 3% por la reactivación del conflicto en Medio Oriente y la tensión en el estrecho de Ormuz

Los precios del crudo se acercan a la zona de los US$80, en medio de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre por el tránsito en una vía clave para el suministro global.

13/07/2026

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir este lunes y se acercan a la zona de los US$80, luego de la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la nueva tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas del comercio energético mundial.

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El Brent, referencia para Europa, avanzó durante la jornada 2,51% y cotizó a US$77,92 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepó 2,73% hasta ubicarse en US$73,36 por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el Brent se ubicaba en torno a los US$73 por barril, nivel al que había regresado tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados. Sin embargo, en los últimos días volvió a mostrar una tendencia alcista por los nuevos desencuentros.

El repunte del crudo se da en medio del cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, luego de que el presidente Donald Trump señalara que el acuerdo “se ha terminado”, aunque mantuvo abierto el canal de diálogo con Teherán.

Las declaraciones estuvieron acompañadas por una nueva ofensiva militar estadounidense sobre Irán y por represalias del régimen iraní, que anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Desde Washington, sin embargo, aseguran que la vía permanece abierta.

Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) sostuvo que “Irán no controla el estrecho” y que “el tráfico está fluyendo”, al tiempo que afirmó tener fuerzas posicionadas para sostener esa situación.

En la misma línea, Trump declaró a la cadena NBC que “el estrecho está abierto” y volvió a defender la ofensiva militar de las últimas horas.

La inestabilidad en torno a Ormuz encendió las alarmas en los mercados energéticos, ya que por esa vía transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. El temor a una interrupción del abastecimiento volvió a impulsar los precios y reavivó las preocupaciones por el impacto en la inflación global.

En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre un 20% y un 25% por encima del registrado en 2025.

Además, el organismo calculó que el aumento de la energía podría agregar entre 0,3 y 4,6 puntos a la inflación anual de 2026 en los países de la región. Para la Argentina, el impacto estimado fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.