Hugh Jackman habló sobre su futuro como Wolverine y su posible reemplazo

El actor aseguró que todavía disfruta interpretar a Logan, aunque reconoció que en algún momento otro intérprete tomará el papel. Entre los nombres que suenan entre los fanáticos aparece Dafne Keen, quien interpretó a X-23.

13/07/2026

Después de retomar su papel como Wolverine en Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman volvió a referirse al futuro del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor australiano dejó abierta la posibilidad de continuar interpretando a Logan, aunque admitió que eventualmente la franquicia necesitará un nuevo rostro para el mutante de las garras de adamantium.

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Jackman explicó que no tiene intención de imponer una visión sobre quien pueda interpretar al personaje en el futuro. Según señaló, espera que el próximo actor tenga libertad para construir su propia versión de Wolverine, del mismo modo que él creó su interpretación durante más de dos décadas.

“Cuando llegue el momento, no voy a decirle nada a quien lo interprete”, comentó el actor, quien incluso bromeó con la idea de continuar en el papel durante muchos años más.

Mientras Marvel Studios avanza en una nueva etapa relacionada con los X-Men, los seguidores comenzaron a especular sobre quién podría tomar el legado de Jackman. Uno de los nombres que más fuerza ganó entre los fanáticos es el de Dafne Keen, actriz que interpretó a Laura Kinney/X-23 en Logan (2017) y que volvió al personaje en Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman y Dafne Keen

El interés por que Keen asuma el manto de Wolverine surge por la conexión entre ambos personajes en los cómics y por la recepción positiva que tuvo su interpretación de Laura. La actriz, consultada sobre esa posibilidad, expresó que le resulta significativo que los seguidores pidan su regreso, aunque no confirmó ningún acuerdo con Marvel.

Sin embargo, hasta el momento Marvel Studios no anunció quién será el próximo Wolverine ni confirmó si Jackman continuará en futuras producciones más allá de sus apariciones recientes. La posibilidad de una renovación del elenco permanece abierta mientras el estudio prepara la nueva etapa de los mutantes dentro del UCM.

Por ahora, el futuro de Wolverine combina dos escenarios: la continuidad de Hugh Jackman como Logan durante un tiempo más y la posibilidad de que una nueva generación, con nombres como Dafne Keen como X-23, tome protagonismo en la franquicia.

Dafne Keen