Entre lágrimas, Nico Occhiato contó que murió su abuela Conce

Nico Occhiato lloró en vivo al contar en su programa la triste noticia de que murió su abuela Conce. “No estaba preparado para hablarlo públicamente”, aseguró él.

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“Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo”, expresó con la voz quebrada este lunes al aire de Nadie dice nada (Luzu).

Tal como les explicó a sus oyentes, le llevó varios días poder procesar la pérdida para comunicarla. “Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo”, dijo al respecto.

El dolor de Nico Occhiato por la muerte de su abuela Conce. (Foto: captura YouTube/Luzu)

En medio de su dolor, Occhiato explicó por qué había decidido guardar silencio: “Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo. Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta que algo me pasaba”.

Y agregó: “Por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer”.

El conductor también contó cuál era el delicado cuadro de salud que atravesaba su abuela en los últimos años y explicó por qué habían decidido resguardar su intimidad durante este tiempo.

“Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante”, explicó Nico.

Luego explicó que cada una de las apariciones de Conce en el canal tenía un objetivo mucho más profundo que el de generar contenido. “Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, detalló.

Sin embargo, aclaró que con el paso del tiempo la situación se volvió cada vez más compleja. “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”, expresó.

Occhiato también aprovechó para responderles a quienes le preguntaban por qué ya no compartía videos junto a su abuela en las redes sociales.

“Mucha gente me pedía que la muestre y haga videos con ella, siempre desde el amor, pero era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo, que es el ciclo de la vida”, aclaró él.

Nico también reflexionó sobre lo importante que fue Conce en su vida: “Prácticamente me crié con ella, fue la persona que más me enseñó, con las palabras, los actos y la forma de salir adelante cada vez que tenía un problema”.

“Todos sabemos que esto puede pasar, pero creo que no tengo que explicar lo que significaba mi nona para mí, para mi familia y para todos”, expresó Occhiato.

A lo largo de los años, Conce se convirtió en una de las figuras más queridas por la comunidad de Luzu TV gracias a su espontaneidad, su sentido del humor y la complicidad que compartía con su nieto. Por eso, Nico quiso dedicarle unas palabras cargadas de emoción para despedirla.