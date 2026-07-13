Chiqui Tapia palpitó la semifinal ante Inglaterra: “Ahora viene lo mejor”

El presidente de la AFA publicó un video antes del cruce decisivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y destacó que el primer gran objetivo del plantel ya está cumplido.

Hoy 18:33

Claudio “Chiqui” Tapia comenzó a palpitar la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra con un video especial publicado en sus redes sociales.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió imágenes desde la concentración argentina en Kansas, con el sonido instrumental de “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, de fondo y un mensaje cargado de confianza de cara al próximo desafío.

En el video, Tapia remarcó que el primer objetivo del plantel era permanecer 45 días en Kansas, algo que ya considera cumplido. “Vamos a preparar el asado, el último en la ciudad”, expresó el titular de la AFA, mientras se lo veía en modo asador, rodeado de humo y con las parrillas cargadas de carne.

La escena mantiene una costumbre que acompaña al grupo desde el ciclo exitoso que terminó con la consagración en Qatar 2022. Para la delegación argentina, el asado volvió a aparecer como una cábala y también como un símbolo de unión antes de una instancia decisiva.

Tapia también dejó una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas: “A partir del miércoles arranca lo mejor”. Luego insistió con la misma idea: “Ahora viene lo mejor”, en referencia al duelo ante Inglaterra por un lugar en la final.

Mientras tanto, el plantel argentino retomó los entrenamientos tras el exigente triunfo 3-1 ante Suiza, partido que se definió en tiempo suplementario y dejó a varios futbolistas con una importante carga física.

Como suele ocurrir en los días posteriores a cada encuentro, la práctica estuvo dividida. Los jugadores que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje trabajaron en campo, mientras que los titulares, con Lionel Messi a la cabeza, realizaron tareas regenerativas, enfocadas en la recuperación muscular y el gimnasio.

Los trabajos continuaron este lunes al mediodía en Kansas, con la incorporación progresiva de los futbolistas que habían tenido cargas más livianas el domingo. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico del plantel antes de definir el equipo para la semifinal.

Argentina disputará por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales una semifinal, una regularidad inédita para el seleccionado nacional en la era moderna. La Albiceleste vuelve a meterse entre las grandes protagonistas del torneo y reafirma un ciclo que no deja de sumar capítulos históricos.

El partido ante Inglaterra se jugará este miércoles, desde las 16, en Atlanta. Para la Selección, será una nueva prueba de carácter; para Tapia y todo el grupo, el inicio de esa etapa que el presidente de la AFA resumió con una frase: “Ahora viene lo mejor”.