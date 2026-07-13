Chiqui Tapia palpitó la semifinal ante Inglaterra: “Ahora viene lo mejor”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 JUL 2026 | 18º
Mundial 2026
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Noruega 1
Inglaterra 2
FINALIZADO
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Chiqui Tapia palpitó la semifinal ante Inglaterra: “Ahora viene lo mejor”

El presidente de la AFA publicó un video antes del cruce decisivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y destacó que el primer gran objetivo del plantel ya está cumplido.

Hoy 18:33
Chiqui Tapia

Claudio “Chiqui” Tapia comenzó a palpitar la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra con un video especial publicado en sus redes sociales.

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino compartió imágenes desde la concentración argentina en Kansas, con el sonido instrumental de “Por una cabeza”, de Carlos Gardel, de fondo y un mensaje cargado de confianza de cara al próximo desafío.

En el video, Tapia remarcó que el primer objetivo del plantel era permanecer 45 días en Kansas, algo que ya considera cumplido. “Vamos a preparar el asado, el último en la ciudad”, expresó el titular de la AFA, mientras se lo veía en modo asador, rodeado de humo y con las parrillas cargadas de carne.

La escena mantiene una costumbre que acompaña al grupo desde el ciclo exitoso que terminó con la consagración en Qatar 2022. Para la delegación argentina, el asado volvió a aparecer como una cábala y también como un símbolo de unión antes de una instancia decisiva.

Tapia también dejó una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas: “A partir del miércoles arranca lo mejor”. Luego insistió con la misma idea: “Ahora viene lo mejor”, en referencia al duelo ante Inglaterra por un lugar en la final.

Mientras tanto, el plantel argentino retomó los entrenamientos tras el exigente triunfo 3-1 ante Suiza, partido que se definió en tiempo suplementario y dejó a varios futbolistas con una importante carga física.

Como suele ocurrir en los días posteriores a cada encuentro, la práctica estuvo dividida. Los jugadores que no sumaron minutos o tuvieron poco rodaje trabajaron en campo, mientras que los titulares, con Lionel Messi a la cabeza, realizaron tareas regenerativas, enfocadas en la recuperación muscular y el gimnasio.

Los trabajos continuaron este lunes al mediodía en Kansas, con la incorporación progresiva de los futbolistas que habían tenido cargas más livianas el domingo. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni sigue de cerca el estado físico del plantel antes de definir el equipo para la semifinal.

Argentina disputará por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales una semifinal, una regularidad inédita para el seleccionado nacional en la era moderna. La Albiceleste vuelve a meterse entre las grandes protagonistas del torneo y reafirma un ciclo que no deja de sumar capítulos históricos.

El partido ante Inglaterra se jugará este miércoles, desde las 16, en Atlanta. Para la Selección, será una nueva prueba de carácter; para Tapia y todo el grupo, el inicio de esa etapa que el presidente de la AFA resumió con una frase: “Ahora viene lo mejor”.

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