Insaurralde festeja la clasificación de Argentina en un evento exclusivo

Martín Insaurralde fue grabado celebrando la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 en un exclusivo festejo en Puerto Madero.

Hoy 06:30

Martín Insaurralde ha vuelto a acaparar la atención pública, aunque esta vez no por su actividad política. Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales muestra al exfuncionario celebrando la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, en un evento multitudinario organizado en un exclusivo departamento de Puerto Madero.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Gustavo Méndez, quien dio a conocer las imágenes iniciales, el festejo se llevó a cabo en la vivienda de Rodrigo Fernández Prieto, un empresario del sector de la construcción y ex pareja de la modelo Flopy Tesouro, conocido en el ámbito inmobiliario porteño como el Príncipe de Puerto Madero.

El evento reunió a más de veinticinco personas vinculadas al mundo de los negocios, incluyendo corredores inmobiliarios de Buenos Aires y Rosario, así como abogados y referentes del sector financiero, entre los cuales se encontraba Juan Ignacio Nápoli, presidente del Banco de Valores.

En las grabaciones, Insaurralde es visto con una remera negra, sentado junto al anfitrión, disfrutando de un habano y entonando canciones en honor al equipo nacional, mientras el resto de los presentes celebraba el avance del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según el relato de Méndez, varios de los asistentes compartieron inicialmente las grabaciones en sus propias cuentas, pero al darse cuenta de la repercusión que generaba la presencia de Insaurralde, decidieron eliminar las publicaciones y poner sus perfiles en modo privado.

La reaparición pública de Insaurralde se produce en un contexto judicial complicado. El exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora continúa imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, una causa que se ha profundizado tras el escándalo mediático vinculado a su expareja, Jesica Cirio.

A pesar de que ha transcurrido tiempo, la Justicia Federal aún no lo ha citado a declarar en el contexto de esta investigación, mientras el fiscal encargado del caso evalúa incorporar el dinero denunciado en el material como parte de la acusación en su contra.

Aunque mantiene un perfil bajo en su vida pública, diversas fuentes indican que Insaurralde sigue teniendo un peso político significativo en la provincia de Buenos Aires y está al tanto de las negociaciones internas del peronismo bonaerense.