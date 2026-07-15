Lautaro Martínez tras el histórico triunfo: "Soñé que entraba y hacía un gol"

El delantero fue clave en la remontada de la Scaloneta por 2 a 1 para meterse en la gran final.

Hoy 19:35

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Tras convertir el gol del triunfo 2-1 frente a Inglaterra, Lautaro Martínez no pudo contener las lágrimas y, visiblemente conmovido, habló sobre el sueño que cumplió al darle a la Albiceleste el pase a una nueva definición mundialista.

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"No sé, la verdad... Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", expresó el delantero entre lágrimas apenas terminó el encuentro. Luego, con la voz quebrada, le dedicó el momento a su madre: "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final".

El atacante también destacó el cambio que significó la llegada de sus hijos a su vida y cómo eso modificó su forma de vivir el fútbol. "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida", afirmó.

El gol frente a Inglaterra tuvo un significado especial para el bahiense, que buscaba su revancha mundialista luego de conquistar el título en Qatar 2022 sin haber podido marcar. Esta vez, además, aseguró que había anticipado lo que iba a suceder. "Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol y a Facu (Medina) que iba a entrar y lo íbamos a ganar", reveló.

Ya más sereno, Lautaro Martínez analizó el desarrollo del encuentro y destacó la fortaleza del equipo de Lionel Scaloni. "Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos presionaron durante 60 minutos, después se cansaron. Cuando encontraron el gol se metieron atrás y eso nos dio tranquilidad para mover la pelota. Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo", concluyó el delantero, una de las grandes figuras de la histórica victoria argentina.