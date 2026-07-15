Así fueron los impresionantes festejos en Bangladesh por el pase de Argentina a la final

Los fanáticos bangladesíes siguieron la semifinal con la misma pasión que los argentinos. El triunfo sobre Inglaterra desató una nueva fiesta en las calles y volvió a demostrar el fuerte vínculo del país asiático con la Albiceleste.

Hoy 19:40

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, tras derrotar 2-1 a Inglaterra, no solo se celebró en las calles del país. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en un escenario de fiesta con miles de fanáticos alentando a la Scaloneta como si jugaran en casa.

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En Daca, la capital bangladesí, cientos y miles de simpatizantes se reunieron para seguir el encuentro en pantallas gigantes y espacios públicos. El empate argentino y el agónico gol de la victoria desataron una explosión de alegría, con banderas celestes y blancas, bengalas, cánticos y caravanas que se extendieron por distintos sectores de la ciudad.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales reflejan, una vez más, el fenómeno que une a Bangladesh con la Selección Argentina. El país asiático mantiene desde hace décadas una fuerte identificación con la Albiceleste, una pasión que nació en la época de Diego Maradona y que encontró una nueva generación de seguidores gracias a Lionel Messi.

Con el boleto asegurado para la gran final frente a España, la ilusión también se instaló en Bangladesh. Mientras en Argentina ya comenzó la cuenta regresiva para el partido decisivo, del otro lado del mundo millones de hinchas sueñan con volver a ver a Messi levantando la Copa del Mundo.