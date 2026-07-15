VIDEO | “Queremos ser campeones otra vez”: el festejo de la Selección en el vestuario tras eliminar a Inglaterra

Después del triunfo 2-1 en Atlanta y la clasificación a la final del Mundial 2026, los jugadores celebraron con los hinchas y luego continuaron la fiesta en la intimidad del vestuario.

Hoy 20:20

Argentina está otra vez en una final del mundo. La Selección volvió a demostrar carácter, dio vuelta un partido inolvidable ante Inglaterra, ganó 2-1 en Atlanta y se clasificó a la gran final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato.

El desahogo fue total. Tras el pitazo final, los jugadores se abrazaron en el campo de juego, festejaron con banderas, lágrimas y canciones, mientras los hinchas argentinos celebraban una victoria cargada de emoción e historia.

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El plantel se agrupó frente a la tribuna argentina, justo detrás del arco donde llegaron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y desde allí comenzó el clásico ida y vuelta con la gente. Lionel Messi, al frente del grupo, acompañó los cánticos mientras todo el equipo saltaba y celebraba la clasificación.

Minutos más tarde, la fiesta se trasladó al vestuario. En la intimidad, la Scaloneta siguió festejando con abrazos, saltos y una canción que ya se transformó en el nuevo hit mundialista.

En un video publicado por Nicolás Otamendi, se pudo ver a todo el grupo unido, cantando y saltando al ritmo de una letra que resume el deseo de todo un país: “Queremos ser campeones otra vez”.

El canto también hace referencia a la tercera estrella conseguida con Lionel Messi, a la ilusión de ver una cuarta estrella en la camiseta, a Diego Maradona, a Malvinas y al sueño de que el capitán argentino pueda levantar otro Mundial.

La celebración también incluyó una dedicatoria a los ingleses con el clásico “un minuto de silencio”, además de otros cánticos como “Vamos, Argentina, sabés que yo te quiero”, que hicieron retumbar el vestuario argentino.

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No era un triunfo más. Argentina eliminó a Inglaterra en una semifinal del mundo, con una remontada agónica y dos goles sobre el final, en un partido que quedará marcado entre las grandes noches de la Selección.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni deberá enfocarse en la gran final ante España, pero por unas horas el festejo estuvo más que permitido. La Scaloneta volvió a meterse en una definición mundialista y el sueño del bicampeonato está más vivo que nunca.