VIDEO | “Queremos ser campeones otra vez”: el festejo de la Selección en el vestuario tras eliminar a Inglaterra

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

VIDEO | “Queremos ser campeones otra vez”: el festejo de la Selección en el vestuario tras eliminar a Inglaterra

Después del triunfo 2-1 en Atlanta y la clasificación a la final del Mundial 2026, los jugadores celebraron con los hinchas y luego continuaron la fiesta en la intimidad del vestuario.

Hoy 20:20

Argentina está otra vez en una final del mundo. La Selección volvió a demostrar carácter, dio vuelta un partido inolvidable ante Inglaterra, ganó 2-1 en Atlanta y se clasificó a la gran final del Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato.

El desahogo fue total. Tras el pitazo final, los jugadores se abrazaron en el campo de juego, festejaron con banderas, lágrimas y canciones, mientras los hinchas argentinos celebraban una victoria cargada de emoción e historia.

Te recomendamos: Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria argentina ante Inglaterra

El plantel se agrupó frente a la tribuna argentina, justo detrás del arco donde llegaron los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y desde allí comenzó el clásico ida y vuelta con la gente. Lionel Messi, al frente del grupo, acompañó los cánticos mientras todo el equipo saltaba y celebraba la clasificación.

Minutos más tarde, la fiesta se trasladó al vestuario. En la intimidad, la Scaloneta siguió festejando con abrazos, saltos y una canción que ya se transformó en el nuevo hit mundialista.

En un video publicado por Nicolás Otamendi, se pudo ver a todo el grupo unido, cantando y saltando al ritmo de una letra que resume el deseo de todo un país: “Queremos ser campeones otra vez”.

El canto también hace referencia a la tercera estrella conseguida con Lionel Messi, a la ilusión de ver una cuarta estrella en la camiseta, a Diego Maradona, a Malvinas y al sueño de que el capitán argentino pueda levantar otro Mundial.

La celebración también incluyó una dedicatoria a los ingleses con el clásico “un minuto de silencio”, además de otros cánticos como “Vamos, Argentina, sabés que yo te quiero”, que hicieron retumbar el vestuario argentino.

Te recomendamos: Así fueron los impresionantes festejos en Bangladesh por el pase de Argentina a la final

No era un triunfo más. Argentina eliminó a Inglaterra en una semifinal del mundo, con una remontada agónica y dos goles sobre el final, en un partido que quedará marcado entre las grandes noches de la Selección.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni deberá enfocarse en la gran final ante España, pero por unas horas el festejo estuvo más que permitido. La Scaloneta volvió a meterse en una definición mundialista y el sueño del bicampeonato está más vivo que nunca.

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