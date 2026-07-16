Elías Suárez participó de la apertura de la 1° Muestra Anual del Instituto Superior de Bellas Artes “Juan Yaparí”

El gobernador encabezó la apertura de la muestra “El arte no se explica, se siente”, que reúne obras de 160 estudiantes del instituto y busca visibilizar el talento joven, la formación artística y el valor de la educación pública.

Hoy 12:05

El Instituto Superior de Bellas Artes "Juan Yaparí" realizó este jueves en el hall central del Consejo General de Educación la 1° Muestra Anual “El arte no se explica, se siente”, en cuya ceremonia de apertura estuvo el gobernador Elías Suárez, junto con la presidente del Consejo de Educación, María Elena Herrera; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; el director del Instituto Tecnológico, Mario Benavente, y la rectora del Instituto Superior de Bellas Artes, Alba Gallo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta propuesta, incorporada al calendario escolar oficial, exhibe el talento de 160 alumnos (desde el trayecto preparatorio hasta el 4° año) que presentan una obra individual y participan en proyectos de intervención comunitaria junto al municipio.

Luego de la apertura formal, las autoridades recorrieron la muestra y pudieron dialogar con los jóvenes sobre sus trabajos en grabado, escultura, arte impreso, dibujo y ciclos preparatorios.

En este marco, el gobernador aseguró que el arte es una herramienta de transformación social y ratificó la decisión de seguir impulsando políticas públicas activas que garanticen el acceso gratuito a la formación artística, consolidando espacios de exhibición.

Suárez dijo además que la muestra expresa con mucha claridad lo que sienten los santiagueños y reafirmó que el gran desafío es “seguir avanzando por el camino del saber, de la educación y de la cultura para que todo el pueblo pueda visibilizarse y ser parte de este crecimiento”.

También hizo hincapié en el sostenimiento de una educación pública libre, inclusiva y de calidad, que funcione como el canal de expresión de la identidad y el sentimiento del pueblo de Santiago del Estero.

Tras el recorrido, felicitó a las autoridades de la institución por compartir este espacio y también a los estudiantes por el nivel de la exposición.

Por su lado, la presidente del Consejo de Educación destacó la importancia de la articulación institucional y la inclusión de la cultura en la planificación pedagógica oficial de la provincia.

Además, enfatizó que los docentes guían y los alumnos transforman sus sueños en verdaderas obras de arte, celebrando que esta actividad esté formalmente consolidada en el calendario escolar gracias a la visión prioritaria que el gobierno otorga a la educación.

En este contexto, la rectora Alba Gallo destacó la revalorización histórica del Instituto "Juan Yaparí" y el respaldo de las autoridades gubernamentales.

En cuanto a la presencia del gobernador Elías Suárez en la muestra, dijo que “le otorga una visibilidad inédita a un trabajo que la comunidad educativa realiza a diario con muchísimo esfuerzo y cariño”.

El alumno, Gustavo Saavedra dijo que la muestra constituye un hito fundamental en su proceso de aprendizaje, y agradeció el reconocimiento de las autoridades en legitimar el esfuerzo realizado.