En las presentaciones de Vojvoda y Vaccari, Racing y Defensa y Justicia se miden en busca de los 8vos de la Copa Argentina

La Academia y el Halcón vuelven a la competencia tras el parate mundialista con entrenadores nuevos y el mismo objetivo: avanzar de fase. El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy.

Hoy 12:00

Racing y Defensa y Justicia se enfrentarán este jueves desde las 18.45 en el Estadio 23 de Agosto, en Jujuy, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro marcará el regreso oficial de ambos equipos a la competencia tras el receso por el Mundial y tendrá un condimento especial: será el estreno de Juan Pablo Vojvoda y Julio Vaccari como entrenadores de sus respectivos equipos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

En la Academia, la salida de Gustavo Costas tras un flojo primer semestre dio paso a la llegada de Vojvoda, quien buscará comenzar su ciclo con una victoria que le permita ganar confianza y avanzar de ronda. Racing accedió a esta instancia luego de eliminar a San Martín de Formosa y ahora intentará dar el primer paso en una etapa de renovación.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que también inicia un nuevo proyecto futbolístico. Tras no lograr la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, el club decidió poner fin al ciclo de Mariano Soso y apostar nuevamente por Julio Vaccari, quien inicia su segundo paso por el banco del Halcón. El conjunto de Florencio Varela llega a este compromiso luego de dejar en el camino a Chaco For Ever y buscará arrancar con una alegría.

Se espera un partido parejo entre dos equipos que atraviesan un proceso de reconstrucción y que ven en la Copa Argentina una gran oportunidad para recuperar protagonismo durante el segundo semestre. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará en carrera por uno de los títulos más federales del fútbol argentino.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Tobías Cannavo, Marco Di Césare, Marco Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Alen Miljevic; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Probable formación de Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Aguilera, Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López; Alanís, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Abiel Osorio. DT: Julio Vaccari.

El encuentro comenzará a las 18.45, será arbitrado por Pablo Dóvalo, se disputará en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy y contará con transmisión en vivo de TyC Sports.