El Gobernador participó de un interesante proyecto en el Jardín de la Escuela Normal

Elías Suárez visitó el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior “General Manuel Belgrano”, donde conoció una propuesta pedagógica que promueve desde la primera infancia la participación, el respeto y la toma de decisiones en el aula.

Hoy 13:31

En el marco del acompañamiento constante a las instituciones educativas de toda la provincia, como parte de una política establecida dentro su gestión, el gobernador Elías Suárez visitó este jueves el Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior “General Manuel Belgrano” de la ciudad Capital, donde pudo interiorizarse del proyecto institucional denominado “Una propuesta para conocer desde el jardín la participación, el respeto y la opinión de cada compañero”.

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También fue parte de esta actividad la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

Las autoridades fueron recibidas por la directora del Nivel Inicial, María Eugenia Roldán, y la rectora de la institución, Silvia Rodríguez, con quienes recorrieron las instalaciones y dialogaron sobre el impacto de esta innovadora propuesta pedagógica.

Las docentes explicaron que el proyecto surgió a partir de una situación que vivieron los niños de la sala de 5 años durante el momento de iniciación, relacionado con el orden y el cuidado de los libros de la biblioteca del aula.

Lejos de quedar en un simple llamado de atención, el equipo docente lo transformó en una valiosa oportunidad de aprendizaje, planteando cómo elegir y ponerse de acuerdo de manera armoniosa.

El gobernador destacó esta iniciativa y felicitó a las maestras por afianzar en los niños los valores democráticos como la participación y el respeto.