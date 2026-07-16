Karina Milei reunió a dirigentes libertarios para diseñar un plan de gobierno

La secretaria general de la Presidencia encabezó un encuentro con legisladores y equipos técnicos de La Libertad Avanza para avanzar en una plataforma de gestión de cara a las elecciones de 2027.

Hoy 18:28

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este jueves una reunión en la Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza, con el objetivo de avanzar en el diseño de una plataforma de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires y fortalecer el armado político de cara a las elecciones de 2027.

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Desde el oficialismo señalaron que el encuentro buscó demostrar que el espacio se prepara para competir por la conducción de la Ciudad, uno de los principales objetivos políticos del partido para los próximos años.

Durante la reunión se analizaron diversas problemáticas que afectan a la Capital Federal, entre ellas la acumulación de residuos, los inconvenientes en el tránsito provocados por los pasos ferroviarios a nivel y la necesidad de impulsar un mayor desarrollo en la zona sur de la ciudad.

Este último punto representa uno de los ejes de gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por lo que la iniciativa también fue interpretada como una muestra de autonomía política de La Libertad Avanza frente al PRO, mientras continúan las conversaciones sobre posibles acuerdos electorales.

El encuentro se extendió durante casi dos horas y estuvo centrado exclusivamente en la dirigencia porteña, luego de que los legisladores bonaerenses suspendieran su participación debido a la convocatoria de sesiones en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

Al término de la reunión, el Gobierno informó que se presentaron los avances en la elaboración de una plataforma de gobierno con vistas a los comicios de 2027, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre un eventual acuerdo electoral con el macrismo.

En paralelo, la reunión se desarrolló en medio de diferencias internas dentro del oficialismo respecto de la estrategia de crecimiento del espacio. Mientras Karina Milei mantiene el control de la estructura partidaria y la expansión territorial, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúa consolidando su influencia desde la gestión y a través de dirigentes provenientes del PRO.

Pese a esas diferencias, en la Casa Rosada aseguran que la prioridad sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y coordinar el trabajo legislativo y político de los próximos meses, con la intención de llegar fortalecidos a las próximas contiendas electorales.