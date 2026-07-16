Los Pumas palpitan el duelo ante Inglaterra en Santiago: "El foco está en nuestro rendimiento"

Felipe Contepomi y Julián Montoya encabezaron la presentación oficial del partido por la tercera fecha del Nations Championship. El seleccionado argentino recibirá este sábado a Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 16.10.

Hoy 20:21

La cuenta regresiva ya comenzó. Los Pumas realizaron este jueves la presentación oficial del encuentro frente a Inglaterra, correspondiente a la tercera fecha del Nations Championship, que se disputará este sábado desde las 16.10 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Fórum y contó con la presencia del entrenador Felipe Contepomi y el capitán Julián Montoya, quienes compartieron sus sensaciones en la previa de un compromiso clave para el seleccionado argentino.

Contepomi aprovechó la conferencia para felicitar a la Selección Argentina de fútbol, que este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España, y destacó el trabajo realizado por el equipo de Lionel Scaloni.

"Es un equipo que inspira por su forma de trabajar, por la confianza en los procesos y por la búsqueda constante de mejorar. Transmite valores que van más allá de los resultados deportivos y refleja una identidad muy argentina basada en el compromiso, la humildad y el trabajo en equipo", expresó el entrenador.

Por su parte, Julián Montoya dejó en claro cuál será la mentalidad de Los Pumas para afrontar el duelo ante La Rosa.

"El foco está en nuestro propio rendimiento y en hacer el mejor partido posible. Sabemos la calidad que tiene Inglaterra, con grandes jugadores y un plantel muy completo, pero nuestra atención está puesta en lo que podamos hacer nosotros", sostuvo el capitán.

Tras jugar las dos primeras jornadas del torneo en Córdoba y San Juan, el seleccionado argentino tendrá su tercera presentación en el certamen internacional, que contempla una fase regular de seis partidos antes de los playoffs.

Formación confirmada de Los Pumas

Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán); Tomás Rapetti; Guido Petti; Matías Alemanno; Santiago Grondona; Marcos Kremer; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Tomás Albornoz; Mateo Carreras; Justo Piccardo; Matías Moroni; Bautista Delguy; y Santiago Carreras (vicecapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Como parte de la agenda previa al encuentro, este viernes el plantel realizará el tradicional Captain's Run en el estadio Único Madre de Ciudades, donde ultimará detalles antes de enfrentar a Inglaterra en un partido que promete un gran marco de público en Santiago del Estero.