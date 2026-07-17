Costa Rica confirma su tercer caso de viruela del mono en este año

El paciente no reportó viajes al extranjero. El nuevo contagio corresponde a un hombre de 37 años que permanece estable y en aislamiento.

Hoy 11:41

El Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de viruela del mono en Costa Rica, elevando a tres la cantidad de contagios registrados en el país durante el 2026.

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El paciente es un hombre de 37 años, vecino de la provincia de Heredia, quien permanece en condición de salud estable y cumple con la orden sanitaria de aislamiento mientras avanza la investigación epidemiológica.

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico fue confirmado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Durante la investigación de campo, el paciente indicó que no había realizado viajes fuera de Costa Rica en los últimos 30 días, un dato que resulta relevante para determinar el origen del contagio y establecer la cadena de transmisión.

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Las autoridades sanitarias informaron que este tercer caso mantiene una relación epidemiológica con el segundo contagio confirmado este año, lo que permite orientar las investigaciones hacia un posible vínculo de transmisión local. Sin embargo, el Ministerio de Salud no brindó mayores detalles sobre las circunstancias específicas de esa relación, con el objetivo de proteger la confidencialidad de las personas involucradas.

Con este nuevo reporte, Costa Rica acumula tres casos confirmados de viruela del mono durante el presente año. El primero corresponde a un hombre de 52 años, vecino de la provincia de San José, mientras que el segundo fue identificado en un hombre de 27 años, también residente en esa provincia. Ambos pacientes continúan estables de salud, según el más reciente reporte oficial.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el INCIENSA.

Las instituciones desarrollan investigaciones para identificar la fuente de infección, localizar y dar seguimiento a las personas que pudieron haber tenido contacto con los casos confirmados y aplicar las medidas necesarias para evitar una mayor propagación del virus.

Las autoridades recordaron que la viruela del mono es una enfermedad viral cuya principal vía de transmisión es el contacto físico estrecho con una persona infectada. Esto incluye el contacto directo con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado y también el uso compartido de objetos contaminados, como ropa de cama, toallas o utensilios personales.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio reiteró una serie de recomendaciones dirigidas a la población. Entre ellas destaca evitar el contacto físico cercano, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que cuenten con un diagnóstico confirmado de mpox. Asimismo, aconsejó no compartir artículos de uso personal con personas enfermas y mantener una higiene frecuente de las manos mediante agua y jabón o soluciones a base de alcohol.

La institución también hizo un llamado para que cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad acuda de manera oportuna al establecimiento de salud más cercano. Entre los signos de alerta se encuentran lesiones en la piel similares a granos o ampollas, fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general.

El objetivo de una consulta temprana, explicaron las autoridades, es facilitar el diagnóstico oportuno, iniciar el seguimiento correspondiente y reducir el riesgo de transmisión a otras personas mediante el aislamiento y el rastreo de contactos.

Además del componente sanitario, el Ministerio de Salud insistió en la importancia de evitar la estigmatización de las personas diagnosticadas con la enfermedad. La institución pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad, respeto y empatía hacia los pacientes, sus familiares y las personas identificadas como contactos cercanos.

Según enfatizó la cartera, la enfermedad no debe convertirse en motivo de discriminación ni en una razón para divulgar información personal de quienes resultan afectados.

Resguardar la confidencialidad de los pacientes favorece que más personas consulten a tiempo cuando presentan síntomas, fortalece las investigaciones epidemiológicas y facilita la interrupción de las cadenas de transmisión.

Las autoridades reiteraron que la vigilancia epidemiológica permanece activa en todo el territorio nacional y aseguraron que continuarán informando a la población sobre cualquier actualización relacionada con nuevos casos o cambios en la situación del virus mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud.