Los Pumas ajustaron los últimos detalles en el Madre de Ciudades para el choque ante Inglaterra

Los Pumas completaron este viernes su última práctica en el Estadio Único Madre de Ciudades y quedaron listos para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la temporada. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi enfrentará este sábado desde las 16.10 a Inglaterra, por la tercera fecha del Nations Championship, en un partido que promete un gran marco de público en Santiago del Estero.

Durante la jornada, el plantel reconoció el campo de juego y ultimó detalles tácticos en el escenario que volverá a recibir un evento internacional de primer nivel. El encuentro llega en un momento de gran expectativa para el deporte argentino, en medio de la cuenta regresiva para la final del Mundial 2026, y representa una nueva oportunidad para que Santiago del Estero continúe consolidándose como sede de las competencias más importantes del calendario deportivo.

Para este compromiso, Contepomi introdujo dos modificaciones respecto del equipo que viene de vencer a Gales. Matías Moroni regresará a la formación titular como centro con la camiseta número 13, mientras que Mayco Vivas ocupará el puesto de pilar izquierdo. Además, el entrenador optó por un banco de suplentes integrado por seis forwards y dos backs, una estrategia pensada para responder a la exigencia física que propondrá el poderoso pack inglés.

Entre los relevos se destaca el regreso de Pablo Matera, el jugador con más presencias en la historia de Los Pumas, quien dejó atrás una molestia física. También estarán disponibles Efraín Elías, tras finalizar su participación con Toulouse en el Top 14 francés, Joaquín Moro y el santiagueño Pedro Delgado, que buscará volver a sumar minutos en el estadio donde debutó con la camiseta argentina durante 2024.

La alineación titular mantendrá una base consolidada con Gonzalo García y Tomás Albornoz como medios, Santiago Carreras como fullback y Bautista Delguy nuevamente entre los titulares, una elección que responde a su fortaleza en el juego aéreo, uno de los principales recursos del seleccionado inglés. En la segunda línea continuarán Guido Petti y Matías Alemanno, debido a la baja por lesión de Franco Molina.

Del otro lado estará una Inglaterra que domina ampliamente el historial entre ambos seleccionados. De los 31 enfrentamientos disputados, el conjunto europeo ganó 24, mientras que Los Pumas se impusieron en cinco oportunidades y hubo dos empates. Sin embargo, el seleccionado argentino intentará hacerse fuerte en Santiago del Estero y aprovechar el apoyo de su gente para conseguir un triunfo de enorme valor en el Nations Championship.

Formación de Los Pumas

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Justo Piccardo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Joaquín Oviedo y Santiago Grondona; Matías Alemanno y Guido Petti; Tomás Rapetti, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.

Formación de Inglaterra

Marcus Smith; Tommy Freeman, Henry Slade, Seb Atkinson e Immanuel Feyi-Waboso; Fin Smith y Jack Van Poortvliet; Guy Pepper, Ben Earl y Ollie Chessum; George Martin y Alex Coles; Joe Heyes, Jamie George (capitán) y Ellis Genge.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Bernard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Datos del partido